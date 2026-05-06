Внутри крокодила в ЮАР нашли части владельца гостиницы и шесть пар обуви, сообщил местный новостной портал News 24.

59-летний владелец гостиницы и бара Габриэль Батиста пропал во время ливня. Его автомобиль застрял на затопленном мосту через Крокодиловую реку, куда мужчину смыло в воду.

Поисковая операция завершилась тем, что в желудке 500-килограммового крокодила обнаружили фрагменты человеческого тела. Спустя неделю полиция заметила огромного крокодила. После отстрела в желудке 4,5-метрового хищника обнаружили части тела и кольцо, принадлежавшее Батисте, а также шесть пар обуви разных размеров.

Хищника длиной порядка 4,5 метра нашли на берегу реки недалеко от моста пропажи мужчины. Капитан полиции, который руководил поисками, рассказал, что рептилия настолько отяжелела от съеденного, что даже не пыталась сбежать. Убитого крокодила доставили на вертолёте в Национальный парк Крюгера. Там специалисты провели вскрытие. В желудке крокодила нашли человеческие руки и часть грудной клетки.

Трагедия произошла на фоне сильного наводнения, однако масштабы находки вызвали вопросы у следствия, пишет bb.lv. Сейчас полиция продолжает расследование, пытаясь установить все обстоятельства произошедшего.