Финансовое положение национальной авиакомпании всё чаще обсуждается в контексте возможной реструктуризации — сценария, через который уже прошли другие североевропейские перевозчики, пишут общественные СМИ.

После решения Сейма выделить «airBaltic» займ в 30 млн евро публичная дискуссия вокруг компании утихла. Однако новые сигналы с рынка указывают на более серьёзные процессы: по данным Bloomberg, держатели облигаций привлекли юристов для подготовки к возможным переговорам о долге.

Речь идёт о реструктуризации — стандартной для авиационной отрасли процедуре, которая позволяет компаниям справляться с высокой долговой нагрузкой. Через неё уже прошли такие перевозчики, как «SAS», «Norwegian» и «Finnair».

Финансовая картина «airBaltic» делает этот сценарий всё более вероятным. За два последних года компания получила убытки в 118 и 44 млн евро, а отрицательный капитал достиг 183 млн евро. При этом общий объём обязательств приближается к 1,7 млрд евро — это более чем вдвое превышает годовой оборот.

Дополнительное давление создаёт стоимость заимствований: по облигациям на 380 млн евро, выпущенным в 2024 году, ставка составляет 14,5% годовых. Это означает выплаты по процентам свыше 55 млн евро ежегодно.

Рейтинговые агентства уже сигнализируют о рисках. И «Standard & Poor’s», и «Fitch» понизили кредитный рейтинг компании и ожидают реструктуризацию долга в течение ближайшего года.

На практике это может означать переговоры с кредиторами — возможно, с изменением условий выплат, привлечением нового капитала или даже изменением структуры собственности. Косвенно на это указывает и выбор консультантов: те же компании ранее участвовали в реструктуризации «Norwegian» и «SAS».

Опыт этих авиаперевозчиков показывает, что процесс болезненный, но рабочий. «SAS» привлекла около 1,2 млрд евро и изменила состав акционеров — в компанию вошли международные инвесторы. «Finnair», сохранив контроль государства, смогла сократить долги, привлечь более 500 млн евро и вернуться к прибыли — в прошлом году она составила 18,4 млн евро.

Контекст для Латвии — не только экономический, но и политический. В подобных случаях государству приходится выбирать между поддержкой стратегического предприятия и рисками для бюджета.

Примечательно, что нынешний глава «airBaltic» Эрно Хильден ранее работал в «Finnair» и «SAS» именно в период их реструктуризации. Однако комментировать извлечённые уроки он пока не стал.

Сейчас ключевой вопрос — удастся ли договориться с кредиторами без радикальных мер и какова будет роль государства в этом процессе.

От того, какой путь выберет «airBaltic», зависит не только судьба компании, но и подход Латвии к управлению стратегическими активами.