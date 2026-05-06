Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

airBaltic может пойти по пути SAS и Finnair: реструктуризация долгов становится реальным сценарием 0 1417

Бизнес
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: airBaltic может пойти по пути SAS и Finnair: реструктуризация долгов становится реальным сценарием

Финансовое положение национальной авиакомпании всё чаще обсуждается в контексте возможной реструктуризации — сценария, через который уже прошли другие североевропейские перевозчики, пишут общественные СМИ.

После решения Сейма выделить «airBaltic» займ в 30 млн евро публичная дискуссия вокруг компании утихла. Однако новые сигналы с рынка указывают на более серьёзные процессы: по данным Bloomberg, держатели облигаций привлекли юристов для подготовки к возможным переговорам о долге.

Речь идёт о реструктуризации — стандартной для авиационной отрасли процедуре, которая позволяет компаниям справляться с высокой долговой нагрузкой. Через неё уже прошли такие перевозчики, как «SAS», «Norwegian» и «Finnair».

Финансовая картина «airBaltic» делает этот сценарий всё более вероятным. За два последних года компания получила убытки в 118 и 44 млн евро, а отрицательный капитал достиг 183 млн евро. При этом общий объём обязательств приближается к 1,7 млрд евро — это более чем вдвое превышает годовой оборот.

Дополнительное давление создаёт стоимость заимствований: по облигациям на 380 млн евро, выпущенным в 2024 году, ставка составляет 14,5% годовых. Это означает выплаты по процентам свыше 55 млн евро ежегодно.

Рейтинговые агентства уже сигнализируют о рисках. И «Standard & Poor’s», и «Fitch» понизили кредитный рейтинг компании и ожидают реструктуризацию долга в течение ближайшего года.

На практике это может означать переговоры с кредиторами — возможно, с изменением условий выплат, привлечением нового капитала или даже изменением структуры собственности. Косвенно на это указывает и выбор консультантов: те же компании ранее участвовали в реструктуризации «Norwegian» и «SAS».

Опыт этих авиаперевозчиков показывает, что процесс болезненный, но рабочий. «SAS» привлекла около 1,2 млрд евро и изменила состав акционеров — в компанию вошли международные инвесторы. «Finnair», сохранив контроль государства, смогла сократить долги, привлечь более 500 млн евро и вернуться к прибыли — в прошлом году она составила 18,4 млн евро.

Контекст для Латвии — не только экономический, но и политический. В подобных случаях государству приходится выбирать между поддержкой стратегического предприятия и рисками для бюджета.

Примечательно, что нынешний глава «airBaltic» Эрно Хильден ранее работал в «Finnair» и «SAS» именно в период их реструктуризации. Однако комментировать извлечённые уроки он пока не стал.

Сейчас ключевой вопрос — удастся ли договориться с кредиторами без радикальных мер и какова будет роль государства в этом процессе.

От того, какой путь выберет «airBaltic», зависит не только судьба компании, но и подход Латвии к управлению стратегическими активами.

Читайте нас также:
#облигации
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
4

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео