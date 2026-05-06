Три скрытые угрозы: как популярный напиток влияет на почки 0 426

Дата публикации: 06.05.2026
Употребление колы — одного из самых популярных напитков — может создавать нагрузку на почки из-за содержания фосфорной кислоты, кукурузного сиропа с фруктозой и кофеина. Об этом говорится в статье Verywell Health.

1. Фосфорная кислота нагружает почки

Фосфорная кислота придаёт коле вкус и действует как консервант, но при частом употреблении повышает уровень фосфора в организме. Это нарушает баланс с кальцием: организм начинает забирать его из костей, а почки — активно выводить избыток фосфора.

Со временем такая нагрузка может привести к хронической болезни почек, повышенному риску гипертонии, диабета и образованию камней.

2. Сахар повышает риск заболеваний

В одной порции колы содержится 30–40 г сахара. Регулярное потребление способствует набору веса, инсулинорезистентности и развитию диабета 2 типа.

Высокий уровень сахара повреждает почечные фильтры и может привести к диабетической нефропатии. Также возрастает риск образования камней.

3. Кофеин способствует обезвоживанию

Кофеин обладает мочегонным эффектом. При чрезмерном употреблении колы это может приводить к хроническому лёгкому обезвоживанию, что повышает риск камней в почках.

Кроме того, избыток кофеина может способствовать повышению артериального давления — ещё одному фактору риска для почек.

Сколько можно пить

Для здоровых людей несколько порций в неделю, как правило, безопасны. Однако ежедневное употребление сладких напитков увеличивает риск хронической болезни почек примерно на 19%.

Даже диетическая кола может повышать риски, хотя и в меньшей степени.

Альтернатива

Специалисты советуют чаще выбирать воду, несладкий чай или напитки с фруктами. Они помогают поддерживать гидратацию без лишней нагрузки на организм.

Несколько порций в неделю вряд ли навредят здоровому человеку, но частое употребление увеличивает риски — от камней в почках до хронических заболеваний. Мы советуем не злоупотреблять колой и чаще выбирать более безопасные альтернативы, такие как вода или несладкие напитки.

