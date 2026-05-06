Испания разрешила круизному судну, на котором выявлены случаи хантавируса и умерли три человека, пришвартоваться на Канарских островах, сообщило Министерство здравоохранения Испании, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA и AFP.

Решение принято в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским союзом (ЕС) в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами, говорится в распространенном во вторник вечером заявлении.

Круизное судно Hondius, на борту которого находятся около 150 пассажиров и членов экипажа, отправилось из южной части Аргентины и в настоящее время стоит на якоре у островов Кабо-Верде.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает ситуацию на судне, чтобы определить, каких людей необходимо срочно эвакуировать с Кабо-Верде, сообщило испанское министерство.

Остальным пассажирам и членам экипажа предстоит направиться на этом судне к Канарским островам, куда, как ожидается, они прибудут через три-четыре дня.

ВОЗ ранее заявила, что Кабо-Верде не способно самостоятельно принять необходимые меры.

Таким образом, Канарские острова являются ближайшим местом, где имеются необходимые возможности для оказания помощи, подчеркнуло министерство, добавив, что у Испании есть моральный и юридический долг помочь людям на борту, в том числе нескольким гражданам Испании.

После прибытия на Канарские острова пассажиры и члены экипажа будут обследованы, при необходимости им окажут медицинскую помощь и репатриируют в страны проживания, отмечает министерство.

Симптомами хантавируса являются нарушения дыхания, лихорадка, диарея и рвота.

ВОЗ считает, что на борту судна произошла передача хантавируса от человека к человеку, заявила на пресс-конференции в Женеве во вторник эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.

В результате вспышки заболевания на круизном судне Hondius, ходящем под флагом Нидерландов, умерли три пассажира.

Жертвами стали пожилая супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. ВОЗ в настоящее время подозревает семь случаев заражения этим вирусом, лабораторные исследования продолжаются.

Заражение хантавирусом обычно связано с воздействием мочи или фекалий инфицированных грызунов, однако министерство здравоохранения Южно-Африканской Республики в среду сообщило, что у пассажира судна — гражданина Великобритании, ранее эвакуированного в Южную Африку, — подтвержден андский вариант вируса, при котором возможна передача от человека к человеку.

ВОЗ считает, что началом цепочки заражения могла стать нидерландская пара, которая, вероятно, заразилась еще до посадки на судно.

Нидерландский оператор Oceanwide Expeditions заявил, что на борту судна во время рейса из Аргентины к Кабо-Верде, когда пассажиры начали заболевать, крыс не было.