Импорт томатов в Латвию побил рекорд — цены растут, а местное производство сокращается

Бизнес
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Рынок томатов в Латвии меняется: импорт растёт, издержки увеличиваются, а местным производителям становится всё сложнее конкурировать, пишут общественные СМИ.

В 2025 году стоимость ввезённых в Латвию томатов превысила 48 млн евро — это рекордный показатель. На этом фоне площади выращивания томатов внутри страны продолжают сокращаться.

Местные производители отмечают, что давление со стороны более дешёвого импорта напрямую влияет на цены и структуру рынка. При этом сами они сталкиваются с ростом затрат — от энергии до зарплат.

«Они однозначно увеличились. На посадочный материал, тепловую энергию. Зарплаты выросли, всё дорожает. Конечно, и за конечный продукт приходится платить немного больше, чтобы мы могли выжить», — говорит руководитель теплиц хозяйства «Kliģeni» Инесе Раубишко-Реке.

Хозяйство из Цесиса начало сбор первого урожая томатов на прошлой неделе, но пока производители не готовы точно прогнозировать, насколько вырастут цены в этом сезоне.

По словам Раубишко-Реке, конкуренция с импортом остаётся ключевым фактором:

«Латвийская продукция будет дороже, чем томаты из тёплых стран. Так было всегда и так будет».

Она добавляет, что многое зависит от покупательской способности: «Было бы хорошо, если бы наши томаты больше поддерживали латвийские покупатели, но у человека в кошельке денег столько, сколько есть».

Больше всего томатов в страну поступает из Нидерландов (свыше 11 млн евро), Литвы (около 9 млн), а также Франции, Испании, Германии и Польши. Среди крупных поставщиков — Турция, Бельгия и Италия.

При этом местные производители подчёркивают значение отрасли для экономики:

«Это наша экономика: за каждым помидором стоит живой человек… Мы создаём рабочие места, платим налоги. Если не будет производства, не будет ничего».

Одновременно растёт и экспорт томатов из Латвии в соседние страны, но он пока не компенсирует давление импорта.

В итоге рынок движется в сторону большей зависимости от внешних поставок, а будущее местных производителей всё сильнее зависит от цен и поддержки покупателей.

