Столб в лобовухе, передняя часть разбита… Rīgas satiksme комментируют произошедшее в Кенгарагсе

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Столб в лобовухе, передняя часть разбита… Rīgas satiksme комментируют произошедшее в Кенгарагсе
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге, в Кенгарагсе, водитель троллейбуса на улице Прушу врезался в бетонный столб.

Возможно, причиной аварии стали проблемы со здоровьем, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Бетонный осветительный столб разбил лобовое стекло троллейбуса. Учитывая, что транспортное средство в тот момент находилось на маршруте, вероятнее всего, троллейбус №15 только выехал с остановки на улице Булту, но, проехав всего несколько метров, врезался в столб.

"Причины происшествия выясняются, одновременно оцениваются повреждения, причиненные троллейбусу. На данный момент версия такова — возможно, у водителя внезапно ухудшилось состояние здоровья. В аварии никто из пассажиров не пострадал", — сообщила представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане.

Другой водитель транспорта «Rīgas satiksme» также слышал, что у женщины-водителя троллейбуса резко ухудшилось самочувствие, из-за чего она не смогла справиться с управлением транспортным средством.

После столкновения несколько троллейбусов этого маршрута временно не могли продолжать перевозку пассажиров.

#транспорт #ДТП #Ригас Сатиксме #здоровье
