Наиболее распространённым проявлением каннибализма среди млекопитающих является поедание самками своих новорожденных детенышей. Это отклонение от нормального поведения связано с послеродовыми реакциями, включая поедание последа (плаценты) и мёртвых детенышей. Известны случаи, когда самки-каннибалы среди грызунов, свиней, приматов и других млекопитающих воруют и поедают чужих детенышей.

В условиях высокой скученности и нехватки пищи многие всеядные животные, такие как крысы, прибегают к каннибализму. Интересно, что крысы, ставшие каннибалами, продолжают поедать сородичей даже после возвращения в нормальные условия. Медведи и дикие свиньи охотно поедают трупы своих сородичей, не проявляя при этом предвзятости к другой падали. Бегемоты также не брезгуют подобной практикой.