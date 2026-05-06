Исследования раскрыли секрет, почему кошки всегда приземляются на лапы

Дата публикации: 06.05.2026
Это объясняется с точки зрения физики и нейроанатомии.

 

Кошки, падая, неизменно приземляются на лапы, что вызывает удивление у ученых на протяжении многих лет. Эти животные, кажется, нарушают законы физики, изменяя положение своего тела в воздухе без посторонней помощи. Как же им это удается?

На способность кошек приземляться на лапы влияет несколько факторов.

Одной из причин, по которой физики были поражены способностью кошек вращаться в воздухе, является сохранение момента импульса. В чем же заключается этот принцип? Если одна часть тела вращается по часовой стрелке, то другая часть будет вращаться в противоположном направлении. Таким образом, кошка может скрутить переднюю часть своего тела в одном направлении, а заднюю — в другом. Это позволяет ей перевернуться и выровнять положение, если, например, она изначально падает вверх ногами.

Однако существуют и другие механизмы, которые помогают кошкам в воздухе. Эти животные могут вытягивать передние лапы и подтягивать задние, что снижает инерцию задней части тела и уменьшает сопротивление изменениям в вращательном движении. Затем кошка делает обратное: поджимает передние лапы и вытягивает задние.

Кошки также применяют технику, известную как «хвост-пропеллер», которая действует по аналогичному принципу. Когда хвост вращается в одном направлении, тело может двигаться в противоположном.

Способность приземляться на лапы также можно объяснить с точки зрения нейроанатомии. В отличие от простого рефлекса, как, например, рывок коленного сустава, рефлекс выпрямления у кошек более сложный и, что интересно, они могут его осознавать.

Эти воздушные маневры становятся возможными благодаря гибкой поясничной области кошек. У этих животных позвонки маленькие и пластичные, что отличает их от других четвероногих позвоночных.

