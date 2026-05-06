Ситуация на восточной границе остаётся напряжённой: за выходные пограничники задержали несколько групп перевозчиков, а поток попыток незаконного пересечения не снижается.

С 30 апреля по 4 мая в Аугшдаугавском и Краславском краях задержаны четыре человека, перевозившие в общей сложности 28 нелегальных мигрантов, сообщили в Государственной пограничной охране.

Первый случай зафиксирован 30 апреля: в Аугшдаугавском крае остановили автомобиль Toyota под управлением гражданки Латвии. В машине находились шесть человек азиатского происхождения без документов.

2 мая произошли сразу два задержания. В Краславском крае остановили автомобиль Volvo с шестью мигрантами, а менее чем через час в Аугшдаугавском крае — ещё одну Toyota, за рулём которой был гражданин Молдовы. В этом автомобиле находились 12 человек без документов.

3 мая в Дагдской волости задержали автомобиль Toyota с таксомоторной маркировкой. Им управлял гражданин Эстонии, а в салоне находились ещё четыре нелегальных мигранта.

В отношении гражданок Латвии возбуждены уголовные дела за содействие незаконному пребыванию большого числа лиц. Гражданину Молдовы вменяют незаконное перемещение людей через границу в условиях усиленного режима, а гражданину Эстонии — умышленное содействие нелегальному пребыванию.

Все 28 задержанных мигрантов были доставлены обратно к границе с Беларусью.

Отдельный инцидент произошёл 3 мая: нарушитель, незаконно пересёкший границу, вёл себя агрессивно — бросал камни и угрожал пограничникам. После применения специальных средств его вынудили вернуться обратно.

Пограничная охрана подчёркивает, что участие в подобных схемах грозит серьёзной ответственностью — вплоть до лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества.

Параллельно продолжаются попытки нелегального пересечения границы. Только за вторник предотвращено ещё 50 таких случаев, а с начала года — уже 2288.

Латвия сохраняет режим усиленной охраны границы с Беларусью, который продлён до 30 июня. Он введён из-за увеличенного потока мигрантов, который власти связывают с действиями белорусской стороны.

В 2025 году было предотвращено более 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы, а в этом году — уже тысячи случаев за первые месяцы.

Ситуация показывает, что давление на границу сохраняется, а риск вовлечения в нелегальные перевозки остаётся высоким.