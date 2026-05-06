Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сезонные работы начали «разгружать» рынок труда Латвии 1 144

Бизнес
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сезонные работы начали «разгружать» рынок труда Латвии
ФОТО: pixabay

С приближением лета ситуация на рынке труда традиционно улучшается — появляются сезонные вакансии, и часть безработных находит работу.

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии сейчас составляет 4,7% от экономически активного населения, сообщила директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне в эфире передачи «Утренняя панорама» (ЛТВ). Для сравнения: в конце марта показатель был 4,9%, а в феврале — 5,2%.

«Снижение зарегистрированной безработицы связано с началом сезонных работ», — пояснила Симсоне.

По данным агентства, на 5 мая в стране зарегистрировано 41 507 безработных. За месяц их число заметно сократилось — ещё в конце марта было более 43,9 тысячи.

Основной фактор — активизация таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство и добыча торфа. Именно здесь весной традиционно растёт спрос на рабочую силу.

Вакансий сейчас чуть меньше 10 000. Наиболее востребованы работники средней и низкой квалификации — в строительстве, производстве и торговле. В этих сферах спрос остаётся высоким из-за текучести кадров.

При этом на рынке есть и предложения для специалистов более высокого уровня — например, в финансовом секторе.

По регионам ситуация остаётся неравномерной. Самый высокий уровень безработицы сохраняется в Латгале, но именно там сейчас наблюдается и более заметное снижение показателя.

Для контекста: в конце прошлого года безработица в Латвии составляла около 5%, а весной рынок труда традиционно «оживает» за счёт сезонных работ.

В ближайшие месяцы тенденция к снижению безработицы, скорее всего, сохранится.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #безработица #Латвия #строительство #вакансии #рабочая сила #рынок труда #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео