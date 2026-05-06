С приближением лета ситуация на рынке труда традиционно улучшается — появляются сезонные вакансии, и часть безработных находит работу.

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии сейчас составляет 4,7% от экономически активного населения, сообщила директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне в эфире передачи «Утренняя панорама» (ЛТВ). Для сравнения: в конце марта показатель был 4,9%, а в феврале — 5,2%.

«Снижение зарегистрированной безработицы связано с началом сезонных работ», — пояснила Симсоне.

По данным агентства, на 5 мая в стране зарегистрировано 41 507 безработных. За месяц их число заметно сократилось — ещё в конце марта было более 43,9 тысячи.

Основной фактор — активизация таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство и добыча торфа. Именно здесь весной традиционно растёт спрос на рабочую силу.

Вакансий сейчас чуть меньше 10 000. Наиболее востребованы работники средней и низкой квалификации — в строительстве, производстве и торговле. В этих сферах спрос остаётся высоким из-за текучести кадров.

При этом на рынке есть и предложения для специалистов более высокого уровня — например, в финансовом секторе.

По регионам ситуация остаётся неравномерной. Самый высокий уровень безработицы сохраняется в Латгале, но именно там сейчас наблюдается и более заметное снижение показателя.

В ближайшие месяцы тенденция к снижению безработицы, скорее всего, сохранится.