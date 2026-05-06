В Даугавпилсе 9 мая «вечный огонь» останется ограждён: в городе усилят меры безопасности

Наша Латвия
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Место у мемориала в парке Дубровина не откроют из-за февральского инцидента. Власти готовятся к 9 мая с усиленными мерами контроля.

«Вечный огонь» в Даугавпилсе 9 мая будет по-прежнему ограждён, сообщили в Государственной полиции. Ограничения связаны с происшествием, которое произошло здесь в феврале, и продолжающейся проверкой.

Мемориал советской армии в парке Дубровина традиционно становится местом, куда 9 мая приходят с цветами. Ранее здесь проходили и более масштабные мероприятия, однако после начала войны России против Украины формат изменился.

В этом году полиция будет работать в усиленном режиме. К обеспечению порядка привлекут дополнительные силы, а также наладят координацию со Службой государственной безопасности и муниципальной полицией Даугавпилса.

В полиции подчёркивают, что индивидуальное возложение цветов на местах захоронений не запрещено. Однако действия, которые могут трактоваться как прославление советских объектов или военной агрессии, допускаться не будут.

«Цель — не допустить угроз общественному порядку и любого прославления агрессии», — отмечают в полиции.

В районе парка Дубровина введут временные ограничения движения: они будут действовать с 17:00 8 мая до 09:00 10 мая. Само место происшествия останется ограждённым, но доступ к захоронениям обеспечат.

Жителей просят соблюдать указания полиции и сообщать о возможных провокациях — как заранее, так и непосредственно 9 мая.

В самоуправлении Даугавпилса подтверждают, что заявок на проведение публичных мероприятий или митингов в этот день не поступало.

Контекстом остаётся февральский инцидент: во время обслуживания «вечного огня» произошёл взрыв, в результате которого пострадал человек. По предварительной информации, причиной могла стать утечка газа.

В итоге 9 мая в Даугавпилсе пройдёт под усиленным контролем, с ограничениями, но без запланированных массовых мероприятий.

