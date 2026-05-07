Изначально это слово обозначало место для ухода за собой, а затем его значение стало шире.

Термин «туалет» появился в XVII веке во французском языке как уменьшительная форма от слова toile, что переводится как «холст» или «полотно». Первоначально туалетом называли уединенное место, предназначенное для приведения себя в порядок. Обычно это был столик с зеркалом, расческой и другими принадлежностями. Столик покрывали тканью, а зеркало часто драпировали — именно от этого и произошло название.

В России в то время использовалось слово «уборная» в аналогичном значении. В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля (вторая половина XIX века) уборная определялась как «комната, где одеваются, убираются, наряжаются, моются, притираются и т. д.». Туалет, по мнению Даля, — это «одеванье, наряд, уборный стол с зеркалом и всеми принадлежностями».

Ни уборная, ни туалет в то время не имели значения «отхожее место». Расширение значения слова «туалет» во французском и английском языках произошло лишь к концу XIX века, а в первой половине XX века — и в русском, но сначала только в отношении общественных уборных (или туалетов) в театрах, ресторанах, музеях. Вскоре термин «туалет» стал обозначать любое помещение для отправления естественных нужд. Таким образом, слово «туалет» вытеснило более грубые термины, такие как исконно русское «нужник» и иностранные «клозет» и «сортир».