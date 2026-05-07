Солнце в сочетании с интенсивным движением стало для одного водителя на улице Катлакална в Риге причиной столкновения с металлическим столбом. Удар повредил как автомобиль, так и фонарный столб освещения. Другие люди в происшествии не пострадали.

Спасатели распиливали осветительный столб, который около часа стоял наклоненным поперек проезжей части. В него врезался BMW, который уже оттащили на обочину. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения предприятия, расположенного на противоположной стороне улицы, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

"Столб не заметил и хорошо врезался… Удар был сильный." (DP: Ехал прямо и так и влетел?) Да, нажал на газ и даже как будто "взобрался" на столб", — рассказывает мужчина, работающий в этом районе.

Водитель автомобиля в аварии не пострадал. Он рассказал, что после столкновения сам не понял, что именно произошло, потому что не заметил столб ни в момент начала маневра, ни после того, как уже врезался в него.

"По утрам здесь интенсивное движение — надо смотреть и в одну сторону, и в другую. Еще и солнце в глаза… Поворачиваешь и просто не замечаешь. Я поворачивал налево в сторону улицы Лубанас. (DP: Это ваш привычный маршрут?) Нет, обычно я еду в сторону улицы Крустпилс, а потом по Южному мосту домой. В этот раз нужно было заехать в Пурвциемс к родственнице, и вот так неудачно получилось", — говорит водитель.

Автомобиль, который принадлежит мужчине уже пять лет, он планирует отремонтировать, чтобы снова вернуть его на дорогу.