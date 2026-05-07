Европейский комитет регионов на сессии в Брюсселе призвал не сокращать финансирование политики сплочённости и сохранить поддержку для всех регионов, а не только для менее развитых. Также участники подчеркнули, что ни одна политика ЕС не должна подрывать территориальную сплочённость.

Региональные лидеры выступили против идеи объединить разные направления — от сельского хозяйства до рыболовства — в один крупный фонд с управлением через национальные планы. По их мнению, это может усилить централизацию и снизить роль городов и регионов.

Они настаивают на обязательных консультациях с местными властями при подготовке таких планов. Если этого не происходит, регионы должны иметь возможность оспаривать документы через механизм субсидиарности.

Также предлагается направлять не менее 20% средств на развитие конкретных территорий — через местные программы и инициативы.

Речь идёт о будущем бюджете ЕС на 2028–2034 годы, который сейчас обсуждается и может изменить распределение финансирования между странами и регионами.