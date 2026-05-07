Предстоящий альбом Мадонны «Confessions II» напомнил нам об iconic-duo, в котором мы определенно нуждались. Поп-икона объединилась с Анной Винтур, глобальным редакционным директором Vogue, в тизере к новому релизу, пишет Billboard.

Видео, приуроченное к выходу «Confessions II», показывают в кинотеатрах перед фильмом «Дьявол носит Prada — 2». 30-секундный ролик начинается с хита «Vogue» 1990 года, звучащего на фоне, пока Мадонна и Анна сидят рядом на модном показе. Судя по всему, кадры взяты с шоу Dolce&Gabbana осень-зима 2026, который прошел в Милане 28 февраля.

В ролике Винтур говорит: «Не могу поверить, что они все еще включают "Vogue". Почему?» Мадонна отвечает: «Потому что скучают по мне». На что икона моды замечает: «Мне нравится "Vogue", но у тебя ведь наверняка есть что-то новое». Певица сообщает: «Вообще-то да. У меня есть признание» — и наклоняется, чтобы прошептать что-то Винтур на ухо. После этого музыка переключается на трек «Bring Your Love» — коллаборацию поп-дивы с Сабриной Карпентер.

Релиз «Confessions II» запланирован на 3 июля.