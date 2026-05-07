Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анна Винтур появилась в тизере альбома Мадонны «Confessions II» 0 45

Культура &
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Винтур появилась в тизере альбома Мадонны «Confessions II»

Предстоящий альбом Мадонны «Confessions II» напомнил нам об iconic-duo, в котором мы определенно нуждались. Поп-икона объединилась с Анной Винтур, глобальным редакционным директором Vogue, в тизере к новому релизу, пишет Billboard.

Видео, приуроченное к выходу «Confessions II», показывают в кинотеатрах перед фильмом «Дьявол носит Prada — 2». 30-секундный ролик начинается с хита «Vogue» 1990 года, звучащего на фоне, пока Мадонна и Анна сидят рядом на модном показе. Судя по всему, кадры взяты с шоу Dolce&Gabbana осень-зима 2026, который прошел в Милане 28 февраля.

В ролике Винтур говорит: «Не могу поверить, что они все еще включают "Vogue". Почему?» Мадонна отвечает: «Потому что скучают по мне». На что икона моды замечает: «Мне нравится "Vogue", но у тебя ведь наверняка есть что-то новое». Певица сообщает: «Вообще-то да. У меня есть признание» — и наклоняется, чтобы прошептать что-то Винтур на ухо. После этого музыка переключается на трек «Bring Your Love» — коллаборацию поп-дивы с Сабриной Карпентер.

Релиз «Confessions II» запланирован на 3 июля.

Читайте нас также:
#мода #культура #музыка #Мадонна
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео