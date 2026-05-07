Кэмерона обвинили в незаконном использовании внешности актрисы для создания персонажа Нейтири в «Аватаре»

Дата публикации: 07.05.2026
Американская актриса К'Орианка Килчер обвинила режиссера Джеймса Кэмерона в краже ее внешности для создания персонажа Нейтири в фильме «Аватар» и подала в суд.

Режиссер Джеймс Кэмерон и компания Walt Disney оказались в центре судебного разбирательства после иска актрисы К'орианки Килчер, которая утверждает, что авторы "Аватара" использовали ее внешность для создания образа Нейтири без разрешения. По информации The Guardian, актриса подала в суд, обвинив франшизу в эксплуатации.

Согласно иску, Кэмерон якобы "использовал черты ее лица" и поручил команде дизайнеров создать ключевую героиню франшизы на основе внешности Килчер после того, как увидел ее в рекламе фильма "Новый Свет" (The New World) в газете Los Angeles Times.

В заявлении, сопровождающем иск, говорится, что "один из самых влиятельных режиссеров Голливуда использовал биометрическую идентичность и культурное наследие молодой представительницы коренных народов для создания рекордной кинофраншизы – без указания авторства и какой-либо компенсации".

Авторы иска также критикуют саму франшизу "Аватар", утверждая, что фильмы позиционировались как поддерживающие борьбу коренных народов, одновременно "тайно эксплуатируя реальную девушку из числа коренных жителей".

Скандал вокруг одной из самых успешных кинофраншиз может получить серьёзное продолжение, пишет bb.lv. Если обвинения подтвердятся, дело затронет не только вопросы авторского права, но и этики в киноиндустрии. Пока же исход спора остаётся открытым, а позиции сторон — не озвучены.

Светлана Зубова
