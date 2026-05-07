В Центр неотложной медицинской помощи (ЦНМП) Детской больницы в Риге обратилось рекордное количество пациентов. Значительная часть детей поступила с травмами, полученными во время активного отдыха на улице.

Во вторник за помощью в ЦНМП обратились 286 детей — это наибольшее суточное число пациентов за последние годы, сообщили порталу bb.lv в клинике.

Более 100 детей за один день поступили в травмпункт с ушибами и переломами рук, ног, спины и носа, а также с травмами головы, риск которых существенно возрастает при использовании средств микромобильности без шлема.

Особенно тревожно, что травмы головы фиксируются и у детей младше трёх лет, для которых даже, казалось бы, незначительное падение может иметь серьёзные последствия.

Главный врач Центра неотложной медицинской помощи Детской больницы Даце Баркевичa подчёркивает: «Достаточно одного неудачного падения, чтобы травма оставила последствия на всю жизнь, однако шлем — один из самых простых и эффективных способов защитить ребёнка. Призываем родителей обеспечить детей подходящими и удобными средствами защиты, чтобы передвижение на велосипеде, самокате, роликовых коньках или электросамокате было максимально безопасным».

Помимо травм, полученных при езде на самокатах и велосипедах, в тёплое время частой причиной травм становится использование батутов. Чаще всего страдают руки, ноги и голова, однако в отдельных случаях травмы могут быть тяжёлыми и иметь долгосрочные последствия.

Детская больница призывает родителей, детей и подростков не воспринимать правила безопасности как формальность, а как важнейшее условие сохранения здоровья.