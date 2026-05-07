Почему некоторые люди ведут беседы с собой: норма или психическое расстройство?

Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему некоторые люди ведут беседы с собой: норма или психическое расстройство?

«Иногда приятно пообщаться с умным собеседником», — так шутят те, кто разговаривает сам с собой. В большинстве случаев это вполне нормально, однако существуют определенные признаки, указывающие на возможные патологии, при которых человеку следует обратиться к психотерапевту. В каких ситуациях разговор с самим собой считается нормой?

 

Психологи выделяют два уровня: невротический и психотический. Люди могут говорить сами с собой по привычке: если ребенок видит, как мама что-то бормочет под нос, он запоминает это поведение. Со временем эта привычка сохраняется, и взрослый начинает вести монолог «в воздухе» в моменты недовольства, раздражения или обиды. В таких случаях психолог может помочь найти альтернативные способы выражения своих чувств.

Кроме того, человек может испытывать усталость и эмоциональное выгорание. Если в такой ситуации он начинает разговаривать сам с собой, это может быть просто защитной реакцией организма. Чтобы избавиться от этого явления, достаточно хорошенько отдохнуть.

Иногда люди возвращаются к событиям прошлого и моделируют диалоги, высказывая все, что хотят, воображаемому собеседнику. Это происходит, когда в реальной жизни они были лишены возможности высказаться, и потребность в этом остается. Также люди могут представлять разговоры с определенными персонажами своих мечтаний. Если такие мысли угнетают, на помощь вновь придут психологи, которые помогут закрыть гештальт.

Когда разговор с самим собой становится болезнью

Если человек начинает слышать голоса, которые комментируют его действия или критикуют, а еще хуже — приказывают что-то делать, это уже признак заболевания. Голоса могут требовать совершить опасные действия, такие как выпрыгнуть в окно или причинить себе вред. Человек может вступать с ними в диалог, спорить и не сразу реагировать на окружающую действительность, так как сосредоточен на их словах.

Такие люди могут быть чрезмерно задумчивыми, долго принимать решения и обращаться к внутреннему голосу за советом. В этом случае требуется срочное лечение в психиатрической клинике.

Редакция BB.LV
