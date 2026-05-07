Государство распределило финансирование на кинопроекты следующего года — от дебютного игрового кино до документальных фильмов о войне и экологии.

Национальный киноцентр утвердил результаты конкурса кинопроизводства на 2026 год. При общем бюджете 1,26 млн евро поддержку получили 14 проектов: три художественных фильма, семь документальных и четыре анимационных.

Игровое кино: три проекта из пятнадцати

На художественные фильмы выделено почти 487 тысяч евро, при этом из 15 заявок выбрали только три — из-за ограниченного бюджета.

Среди них — дебют Тины Зарини «Язык»: история подростка, которую отправляют в санаторий, где она знакомится с загадочным мальчиком.

Виестур Кайришс снимет международный проект «Реконструкция» — драму об отце, пытающемся восстановить прошлое дочери после тяжёлого диагноза.

Фильм «На самом деле» Тома Харьо расскажет о молодом человеке, выросшем в религиозной среде и столкнувшемся с внутренним конфликтом во взрослой жизни.

Документальное кино: от приграничья до войны и экологии

На документальные проекты направлено около 439 тысяч евро. Тематика — от личных историй до геополитики.

В числе проектов — фильм «Кора Европы» о жизни на восточной границе ЕС, «Убежище» о подготовке подземных пространств к возможной войне и «Самое громкое место в мире» — эссе о шуме как символе современных кризисов.

Отдельно выделяется проект «15 x 15 см солнца», в котором через сочетание документального кино и анимации расскажут о трагедии жителей украинского села, оказавшихся в оккупации.

Также в конкурсе поддержан экодетектив «Вырубка Балтии», посвящённый вырубке лесов в странах региона, и фильм о поэтессе Аманде Айзпуриете.

Анимация: новые проекты и продолжения

На анимацию выделено более 331 тысячи евро. Поддержку получили как новые короткометражные фильмы, так и продолжения уже известных проектов.

В частности, выйдет второй сезон анимационного сериала «Урга, Йо и По». Также запущен цикл «Тонкие соседи» с участием молодых авторов.

Среди новых работ — фильм «В пути» о распаде отношений и философская история «C’mon» о человеке, живущем в иллюзии стабильности на фоне распадающегося мира.

Конкурс показывает приоритеты латвийского кино — от личных историй до тем войны, идентичности и экологии, а также попытку поддержать новое поколение авторов при ограниченном финансировании.

В итоге 2026 год может принести заметное обновление латвийского кино — несмотря на сравнительно скромный бюджет.