Rietumu Banka установил корреспондентские отношения с международным банком Deutsche Bank, что позволит с 6 мая начать осуществлять прямые платежи в долларах США, а также обслуживать такие платежи для других участников латвийского финансового рынка. Банк-корреспондент в США обеспечивает доступ к американской платежной системе, позволяя проводить быструю и надежную обработку платежей клиентов в долларах США.

«Это стратегически важное событие в развитии Rietumu Banka. Дополнив спектр наших платежей долларами США, мы будем иметь самые широкие возможности осуществления валютных платежей и в Латвии, и в Балтии. Это обеспечит нашим клиентам полноценное обслуживание международных сделок практически по всему миру. Сотрудничество с Deutsche Bank укрепляет позиции Rietumu Banka среди ведущих банков Балтии в сегменте обслуживания корпоративных клиентов», — отмечает Елена Бурая, председатель Правления Rietumu Banka.

Для полноценного осуществления платежей в долларах США банку необходимо иметь счет в корреспондентском банке, зарегистрированном в США и имеющем счет в Федеральной резервной системе. Банки Латвии и большинство европейских банков проводят долларовые платежи через корреспондентские банки, однако не все имеют соответствующие стандарты и возможности для обеспечения прямых расчетов в долларах США. Сотрудничество Rietumu Banka с Deutsche Bank обеспечит надежную и бесперебойную обработку долларовых платежей.

Поскольку корреспондентский банк, исполняя платежные поручения клиентов других банков, несет совместную ответственность за риски операций, важным условием установления таких отношений является соблюдение высоких требований в области комплаенса. Установления сотрудничества с Deutsche Bank подтверждает, что Rietumu Banka обеспечивает высочайший уровень надежности своих процессов и соответствие высочайшим стандартам в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Существенное положительное влияние на начало сотрудничества также оказал опубликованный в начале этого года благоприятный отчет MONEYVAL, в котором Латвия признана страной с эффективной и прозрачной системой, устойчивой к рискам отмывания денег.

«Мы гордимся возможностью быть партнером Rietumu Banka и Латвии, одновременно укрепляя нашу поддержку Европейскому союзу с учетом соблюдения международных, американских и других связанных стандартов, которые обеспечивают устойчивое расширение и развитие банковских услуг. Высочайший профессионализм руководства Rietumu Banka, проведенные в Латвии регуляторные реформы и сигналы на уровне высшего государственного руководства свидетельствуют о формировании отраслевой культуры, ориентированной на доступность и надежность», — отмечает Мэтью Проберштейн (Matthew Probershteyn), руководитель Отдела управления институциональными денежными потоками Deutsche Bank в Северной Америке.

О Rietumu Banka

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.