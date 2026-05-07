Премьер-министр Латвии Эвика Силиня недовольна тем, что сообщение о сегодняшней атаке дронов на резервуар для нефтепродуктов в Резекне было разослано уже после того, как дрон взорвался.

Об этом Силиня заявила журналистам после заседания Совета по кризисному управлению.

Кроме того, Силиня отметила, что подобные ситуации закаляют общество. По её мнению, самоуправления отреагировали достаточно быстро и приняли правильные решения. На государственном уровне планируется разработать дополнительные рекомендации, чтобы у самоуправлений было больше свободы действий в подобных ситуациях.

Однако, есть над чем работать. По её словам, система оповещения сегодня работала, однако её не устраивает, что она была задействована лишь после происшествия на нефтебазе в Резекне. Причины этого будут запрошены у министра обороны Андрис Спрудс.

Спрудс признался, что вопрос о возможной запоздалости оповещения обоснован. Поэтому необходимо оценить, что сработало, а что нет. При этом он отметил, что система оповещения запускается после сбора «определённого объёма информации». По его словам, «каждую ночь поступает много информации», однако вряд ли оповещение должно включаться «каждую минуту». Он вновь подчеркнул, что произошедшее будет оценено, и при необходимости алгоритмы будут усовершенствованы.

Министр экономики Викторс Валайнис на заседании Совета по кризисному управлению подтвердил, что инцидент не повлияет на безопасность государственных резервов нефти, сообщила премьер.

В свою очередь Силиня также посоветовала латвийцам в таких случаях следить за официальными источниками информации, а не за сообщениями в социальных сетях.

Она напомнила, что недавно в соцсетях распространялась ложная информация о том, что Латвия якобы открыла своё воздушное пространство для ударов Украины по России. «Россия сделает всё, чтобы подвергнуть жителей Латвии воздействию информационной войны», — добавила Силиня.

Руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле признал, что каждый инцидент — это урок, поэтому после подобных случаев пересматриваются алгоритмы и процедуры.

«И в этом случае мы выявили возможные недостатки и области, требующие улучшения. Речь идёт прежде всего об обмене информацией — чтобы быстрее доводить её до общества и ответственных должностных лиц и своевременно принимать решения», — подчеркнул Зиле.

Как сообщал портал bb.lv, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии залетели несколько беспилотников, один из которых в Резекне врезался в объект хранения нефтепродуктов.