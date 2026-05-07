Словакия отменяет ограничения на продажу топлива

В мире
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Словакия отменяет ограничения на продажу топлива
ФОТО: Unsplash

Словакия в среду объявила об отмене введенных ранее ограничений на продажу топлива, которые предусматривали в том числе более высокие цены на топливо для автомобилей с иностранными номерными знаками, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Эти меры Словакия решила ввести в марте, учитывая прекращение поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и резкий рост цен на энергоносители, вызванный военными действиями на Ближнем Востоке.

В конце апреля поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Словакию были возобновлены.

Система двойных цен на топливо в Словакии будет отменена с пятницы, сообщила после заседания правительства министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Правительство также отменило ограничение, запрещавшее покупать более десяти литров топлива при заправке канистр или других емкостей.

В марте Европейская комиссия (ЕК) заявила, что решение правительства Словакии ввести ограничения на продажу топлива из-за энергетического кризиса противоречит законодательству Европейского союза, поэтому ЕК предпримет соответствующие юридические действия.

Сакова заявила, что после отмены этих ограничений у Европейской комиссии больше нет оснований выступать против Словакии.

#нефть #цены #энергетика #ограничения #топливо #Словакия #Европейская комиссия #политика
