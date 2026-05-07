В четверг были проданы государственные облигации на сумму 50 млн евро, свидетельствует информация биржи Nasdaq Riga.

Спрос участников аукциона на облигации в 2,7 раза превысил предложенный Государственной казной объём, сообщили bb.lv на бирже.

Шесть участников аукциона подали заявки в общей сложности на 136,6 млн евро, тогда как Госказна предложила приобрести облигации на сумму 50 млн евро.

Средневзвешенная ставка облигаций с датой погашения 24 января 2032 года выросла до 3,249%. Для сравнения: на предыдущем аукционе 22 октября 2025 года — 2,947%.

Новые облигации будут объединены с ранее выпущенными и сформируют одну серию с уже обращающимися ценными бумагами на сумму 885 млн евро. Выпуск осуществляется в рамках Глобальной программы среднесрочных облигаций (GMTN).

В сентябре 2024 года Государственная казна разместила соответствующие международные еврооблигации со сроком погашения 24 января 2032 года на общую сумму 600 млн евро. Данная эмиссия была реализована на Люксембургской бирже.

Позднее, в рамках внутренних аукционов государственного заимствования, эти облигации дополнительно размещались: в конце ноября 2024 года — на 25 млн евро, в начале января 2025 года — на 20 млн евро, в конце марта — на 75 млн евро, в начале мая — на 90 млн евро, в середине августа — на 50 млн евро и во второй половине октября 2025 года — на 25 млн евро.