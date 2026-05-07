Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ставки растут: Латвия взяла в долг еще 50 миллионов евро 1 998

Бизнес
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ставки растут: Латвия взяла в долг еще 50 миллионов евро

В четверг были проданы государственные облигации на сумму 50 млн евро, свидетельствует информация биржи Nasdaq Riga.

Спрос участников аукциона на облигации в 2,7 раза превысил предложенный Государственной казной объём, сообщили bb.lv на бирже.

Шесть участников аукциона подали заявки в общей сложности на 136,6 млн евро, тогда как Госказна предложила приобрести облигации на сумму 50 млн евро.

Средневзвешенная ставка облигаций с датой погашения 24 января 2032 года выросла до 3,249%. Для сравнения: на предыдущем аукционе 22 октября 2025 года — 2,947%.

Новые облигации будут объединены с ранее выпущенными и сформируют одну серию с уже обращающимися ценными бумагами на сумму 885 млн евро. Выпуск осуществляется в рамках Глобальной программы среднесрочных облигаций (GMTN).

В сентябре 2024 года Государственная казна разместила соответствующие международные еврооблигации со сроком погашения 24 января 2032 года на общую сумму 600 млн евро. Данная эмиссия была реализована на Люксембургской бирже.

Позднее, в рамках внутренних аукционов государственного заимствования, эти облигации дополнительно размещались: в конце ноября 2024 года — на 25 млн евро, в начале января 2025 года — на 20 млн евро, в конце марта — на 75 млн евро, в начале мая — на 90 млн евро, в середине августа — на 50 млн евро и во второй половине октября 2025 года — на 25 млн евро.

Читайте нас также:
#инвестиции #финансы #Латвия #биржа #аукцион #облигации
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
1
1

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео