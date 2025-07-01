Приготовить суп гаспачо в домашних условиях довольно легко, но у нас это блюдо делают крайне редко. И очень жаль, потому что оно просто идеально для лета! Изобрели гаспачо в Испании, а уж там отлично знают, чем освежиться в жаркую погоду и одновременно укротить чувство голода. Основу этого супа составляют помидоры, поэтому от качества этого продукта напрямую зависит результат. Выбирайте самые вкусные, сочные и спелые помидоры, обладающие насыщенным сладковатым вкусом, и тогда ваш гаспачо покорит сердца всех, кто его попробует.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 1 ПОРЦИЮ

чеснок – 12 г соль – 3 г крупные ломтики белого хлеба – 3 шт. спелые помидоры – 1 кг красный лук – 200 г зеленый сладкий перец – 200 г свежие огурцы – 100 г оливковое масло – 50 г белый винный уксус – 60 мл питьевая вода – по вкусу свежемолотый перец – по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте ингредиенты гаспачо. Чеснок очистите и поместите в ступку. Добавьте соль и разомните пестиком. Можно просто раздавить чеснок плоской стороной ножа на доске и затем перемешать с солью.

Шаг 2

С ломтиков белого хлеба срежьте корку острым ножом. Мякиш смочите холодной водой, опустив в нее буквально на пару секунд, затем отожмите и оставьте до использования.

Шаг 3

Помидоры для гаспачо надрежьте сверху крест-накрест, затем опустите на 1 минуту в кипящую воду. Выньте шумовкой и дайте немного остыть. Очистите от кожицы. Нарежьте помидоры дольками.

Шаг 4

Лук очистите и порубите. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и перегородки. Мякоть нарежьте кубиками. Так же нарежьте свежие огурцы (если семена крупные, удалите их). Небольшое количество измельченных овощей отложите для подачи гаспачо.

Шаг 5

Переложите подготовленные овощи в чашу блендера. Добавьте хлеб, оливковое масло и чесночную пасту. Измельчите в не слишком однородное пюре (чтобы чувствовались мелкие кусочки).

Шаг 6

Влейте в пюре уксус и кипяченую воду — столько, сколько потребуется, чтобы масса приобрела консистенцию простокваши. Поперчите и уберите в холодильник на 4 часа. Затем разлейте по пиалам и подайте на стол с оставшимися измельченными овощами.