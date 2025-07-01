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Сырные вафли со шпинатом и яйцом-пашот: очень вкусный рецепт 0 305

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Сырные вафли со шпинатом и яйцом-пашот: очень вкусный рецепт

Кто не любит вафли, особенно — бельгийские или венские? Разве что люди, не особо увлекающиеся сладким. Но для них у нас есть прекрасный рецепт несладких вафель. Сырные вафли со шпинатом и яйцом-пашот — это уже точно не десерт, а оригинальный сэндвич. Такие гастрономические штуки очень популярны в Европе. Ну, и мы не отстаем. Тем более, что такие вафли уж очень вкусные, невероятно питательные и выглядят так, что вполне подойдут даже для праздничного стола в качестве интересной, необычной закуски. Согласны? Тогда немедленно приступаем к готовке.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ

мука – 300 г яйца крупные – 4 шт. молоко – 400 мл сыр чеддер – 200 г сливочное масло – 70 г + немного для подачи лук зеленый – 1 небольшой пучок растительное масло сахар – 0,5 ст. л. сода – 0,5 ч. л. горчичный порошок – на кончике ножа молотая паприка – на кончике ножа соль свежемолотый черный перец

Для подачи:

бланшированный шпинат яйца-пашот

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Белки отделите от желтков, взбейте белки с щепоткой соли в стойкую пену.

Шаг 2

Лук мелко нарежьте и обжарьте с 20 г сливочного масла, 3 мин.

Шаг 3

Оставшееся сливочное масло растопите. В миске смешайте просеянную муку, соду, сахар, горчичный порошок, паприку и черный перец. Добавьте натертый на крупной терке сыр, желтки и растопленное сливочное масло. Перемешайте. Вливая молоко тонкой струйкой, продолжайте вымешивать тесто до гладкости.

Шаг 4

Добавьте белки и зеленый лук в тесто, перемешивая смесь снизу вверх.

Шаг 5

Разогрейте вафельницу, смажьте растительным маслом. Выкладывайте тесто и пеките вафли до золотистого цвета. Когда все вафли будут готовы, аккуратно переложите их на противень, выстеленный бумагой для выпечки. Подпеките в духовке при 180 °С, 5 мин.

Шаг 6

Разложите вафли по тарелкам и подавайте со шпинатом и яйцами пашот, положив сверху небольшой кусочек сливочного масла, и хорошо поперчите.

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