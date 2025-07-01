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Творог вместо конфет: нутрициолог рассказала, как справляться с тягой к сладкому 0 716

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Творог вместо конфет: нутрициолог рассказала, как справляться с тягой к сладкому

Нутрициолог Наталья Шилова поделилась советами по контролю аппетита и формированию здоровых пищевых привычек. Эксперт отметила, что при возникновении тяги к сладкому можно заменить сахаросодержащие продукты на белковые.

Так, творог, варёные яйца или горсть орехов помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови и снизить желание есть сладкое. По словам Шиловой, белок дольше переваривается, создавая ощущение насыщения и снижая риск переедания.

Также нутрициолог рекомендует завершать приём пищи овощами. Это способствует пищеварению, улучшает перистальтику кишечника и помогает сохранить чувство сытости на длительное время. А справиться с вечерним голодом можно с помощью белкового коктейля, который насытит, не перегружая пищеварительную систему.

Особое внимание Шилова уделила питьевому режиму. Часто организм воспринимает жажду как голод, что приводит к лишним перекусам. Регулярное потребление чистой воды помогает контролировать аппетит и избежать ненужных приёмов пищи.

Специалист также предостерегает от употребления сладких напитков и снеков. Вместо этого она советует обогащать рацион полезными нутриентами — белками, сложными углеводами, клетчаткой и здоровыми жирами. Такой подход, по её словам, обеспечит стабильную энергию, чувство сытости и поддержание нормального веса без необходимости придерживаться жёстких диет.

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#здоровое питание
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