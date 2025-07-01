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Вкусно ли? В Китае придумали пить кофе с луком и перцем 0 381

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Вкусно ли? В Китае придумали пить кофе с луком и перцем

Китай снова удивляет мир своим стритфудом. В городе Чунцин, например, появился острый кофе.

Вместо привычных сливок или карамели в напиток добавляют лук, арахис, острый перец и щедрую щепотку глутамата натрия для стабилизации послевкусия. Кофе в таком исполнении быстро стал популярным у местных, но вызвал нескрываемое недоумение у туристов.

Чунцин известен своей любовью к ярким вкусам, и новый кофе — логичное продолжение этой традиции. Густой, пряный, их «луковый кофе» скорее напоминает острый суп. Кроме того, местные уличные бариста утверждают, что необычный кофе бодрит сильнее, чем эспрессо, и замечательно укрепляет иммунитет благодаря луку и перцу.

Естественно, в социальных сетях нашлись и те, кто посчитал китайское изобретение «кофейным кошмаром». Пробовать напиток рискнут только те, кто не боится экспериментов, или те, у кого нет проблем с желудком.

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