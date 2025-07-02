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Гречневые блины на кефире: вкусный и полезный рецепт 0 790

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Гречневые блины на кефире: вкусный и полезный рецепт

Гречневые блины на кефире это традиционное блюдо русской кухни, не утратившее своей актуальности до наших дней. Напротив, его популярность постоянно растет! Гречневая мука, не содержащая глютен – великолепный продукт для всех, кто ответственно относится к здоровью и предпочитает легко усвояемую домашнюю еду.

Рецепт гречишных блинов – отличный пример полезной, вкусной и несложной в приготовлении выпечки, с которой справится даже начинающий кулинар. Главное условие успеха – сначала очень хорошо разогреть сковороду, но затем снизить нагрев до умеренного и печь блины не торопясь. Используйте сковородку небольшого диаметра, иначе блинчики будет трудно переворачивать.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

вода – 250 мл гречневая мука – 100 г кефир – 300 мл яйца – 4 шт. растительное масло – 6 ст. л. сахар – 1 ст. л. разрыхлитель для теста – ½ ч. л. соль – ½ ч. л.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Вскипятите 250 мл фильтрованной воды. В глубокую миску всыпьте гречневую муку, добавьте соль и сахар. Тонкой струйкой влейте кипяток в сухую смесь и энергично перемешайте. Должно получиться густое вязкое тесто.

Шаг 2

По одному добавляйте в миску яйца, тщательно перемешивая тесто после каждого. Удобнее всего воспользоваться миксером, но можно перемешивать тесто венчиком.

Шаг 3

Соедините кефир с разрыхлителем для теста, перемешайте и оставьте на 2-3 мин. На поверхности жидкости должны появиться небольшие пузырьки – это происходит из-за того, что в разрыхлитель вступает с кефиром в реакцию, в ходе которой выделяется углекислый газ.

Шаг 4 Влейте кефир в мучную смесь и перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой или крышкой и оставьте на рабочей поверхности при комнатной температуре на 20-30 мин.

Шаг 5 Хорошо разогрейте сковородку диаметром не более 16 см. Масло налейте в маленькую миску, приготовьте кисточку для смазывания сковородки. Установите средний нагрев и смажьте дно сковородки маслом.

Шаг 6

Влейте в сковородку порцию теста и распределите по всей поверхности. Выпекайте блин 1,5 мин, переверните на другую сторону и продолжайте готовить еще 1 мин. Готовые блинчики складывайте на тарелку в стопку. Выпекайте блинчики, пока не используется все тесто. Перед каждым блином смазывайте сковородку оставшимся маслом.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

С гречишными блинами отлично сочетаются сметана, мед, сливочный сыр или крем-чиз, а также их можно подавать с несладкими дипами, например, с гуакамоле, с рийетом из горбуши горячего копчения или с нарезанной кружками моцареллой, зеленым базиликом и помидорами.

КСТАТИ

Чтобы блины из гречневой муки на кефире не были сухими, смазывайте каждый сливочным маслом, уделяя особенное внимание краям блинчика. Растопите примерно 60 г сливочного масла в небольшом ковшике и остудите до комнатной температуры. Этого количества масла будет вполне достаточно.

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