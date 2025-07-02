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Ученые опровергли популярный миф о растительных маслах 0 746

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Ученые опровергли популярный миф о растительных маслах

Многие до сих пор избегают подсолнечного и кукурузного масла, переживая о здоровье. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, доказало обратные свойства растительных продуктов.

Международная команда ученых пришла к выводу, что омега-6 жирные кислоты, вопреки расхожему мнению, не вызывают воспаление, а наоборот, могут его снижать.

Специалисты проанализировали данные более 2700 участников знаменитого Фреймингемского исследования потомков — одного из самых уважаемых медицинских проектов в мире. Исследователи измеряли уровень линолевой (LA) и арахидоновой (AA) кислот в крови, а также оценивали 10 ключевых маркеров воспаления. Результаты оказались неожиданными: высокое содержание омега-6 в крови не усиливало воспалительные процессы, а было связано с понижением уровня 5 из 10 маркеров.

Это полностью опровергает миф о том, что омега-6 «провоцируют воспаление». Бояться растительных масел не стоит: важно лишь учитывать противопоказания и придерживаться умеренного потребления.

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