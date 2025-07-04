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Чем полезны кабачки? Вот причины, по которым их советуют есть летом каждый день 0 1095

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Чем полезны кабачки? Вот причины, по которым их советуют есть летом каждый день

Кабачок — один из самых скромных, но удивительно полезных овощей. Он на 95% состоит из воды и летом помогает не только утолить жажду, но и поддержать здоровье сердца, глаз, кишечника и иммунной системы.

В первую очередь, по заявлению экспертов EatingWell, кабачок полезен для пищеварения. В кожуре содержится клетчатка, которая помогает наладить стул и питает полезные бактерии в кишечнике. Это подтвердила и диетолог Саманта ДеВито.

Помимо этого, кабачки — отличное средство для профилактики обезвоживания. Особенно важно данное свойство овоща летом, когда организм теряет много жидкости.

Также кабачки содержат множество антиоксидантов. Витамин C, бета-каротин, лютеин и зеаксантин защищают клетки от воспаления. Последние два вещества особенно важны для профилактики возрастных изменений зрения, а сердечно-сосудистая система скажет «спасибо» еще и за калий в составе кабачков.

Овощ лучше не есть людям с аллергией на огурцы и тыкву. Остальным рекомендуется включать кабачки в рацион в самых разных видах — можно сделать лапшу, фаршированные лодочки, запеканку или овощной хлеб.

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