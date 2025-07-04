Шеф-повар назвал замены мясному шашлыку для постящихся и вегетарианцев

Летом не надо искать повод для шашлыка. Выходные вполне подойдут (некоторых устраивают и будни). Но что делать тем, кто отказался от мяса?

Шеф-повар Роман Палкин поделился простыми рецептами с теми, кто не ест мясо или просто хочет попробовать что-то новое.

«Я с большим уважением отношусь к каждому человеку и в особенности к тем, кто по каким-то причинам отказывается от белка животного происхождения. Здесь открывается один из интереснейших разделов кулинарии — приготовление овощей», — уточнил шеф.

Для овощного шашлыка подойдут баклажаны, болгарский перец или кабачки. Главное, нарезать их на кружочки толщиной примерно с палец. Это позволит овощам сохранить сочность и не развалиться на шампурах.

Повар рекомендует использовать для овощей маринады на основе кислоты: сок лимона, лайма или апельсина подчеркивает вкус и придает легкую кислинку. Также подойдут бальзамический уксус, оливковое масло, соль и свежемолотый перец. Желательно оставить овощи в маринаде минимум на 30 минут, а лучше — на час.

Маринованные овощи нанизываются на шампуры и готовятся на открытом огне или на гриле до появления румяной корочки. Они не требуют долгого жарения — достаточно пары минут с каждой стороны.

«Веганский» шашлык можно подать как самостоятельное блюдо, украсив его зеленью, или как гарнир к основному. И не забывайте про соус на основе йогурта (можно найти безмолочный) с чесноком и зеленью.