Baltijas balss logotype

Шеф-повар назвал замены мясному шашлыку для постящихся и вегетарианцев 0 416

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Шеф-повар назвал замены мясному шашлыку для постящихся и вегетарианцев

Летом не надо искать повод для шашлыка. Выходные вполне подойдут (некоторых устраивают и будни). Но что делать тем, кто отказался от мяса?

Шеф-повар Роман Палкин поделился простыми рецептами с теми, кто не ест мясо или просто хочет попробовать что-то новое.

«Я с большим уважением отношусь к каждому человеку и в особенности к тем, кто по каким-то причинам отказывается от белка животного происхождения. Здесь открывается один из интереснейших разделов кулинарии — приготовление овощей», — уточнил шеф.

Для овощного шашлыка подойдут баклажаны, болгарский перец или кабачки. Главное, нарезать их на кружочки толщиной примерно с палец. Это позволит овощам сохранить сочность и не развалиться на шампурах.

Повар рекомендует использовать для овощей маринады на основе кислоты: сок лимона, лайма или апельсина подчеркивает вкус и придает легкую кислинку. Также подойдут бальзамический уксус, оливковое масло, соль и свежемолотый перец. Желательно оставить овощи в маринаде минимум на 30 минут, а лучше — на час.

Маринованные овощи нанизываются на шампуры и готовятся на открытом огне или на гриле до появления румяной корочки. Они не требуют долгого жарения — достаточно пары минут с каждой стороны.

«Веганский» шашлык можно подать как самостоятельное блюдо, украсив его зеленью, или как гарнир к основному. И не забывайте про соус на основе йогурта (можно найти безмолочный) с чесноком и зеленью.

Читайте нас также:
#здоровое питание
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Мятный чай улучшает память и внимание: есть научное подтверждение
Мятный чай улучшает память и внимание: есть научное подтверждение
Яичница станет вкуснее в сотню раз — добавьте лишь один ингредиент
Яичница станет вкуснее в сотню раз — добавьте лишь один ингредиент
Можно ли есть молодой картофель вместе с кожурой?
Можно ли есть молодой картофель вместе с кожурой?
Чем богата ягода малина
Чем богата ягода малина
Диетолог назвала необычный вид зелени для похудения
Диетолог назвала необычный вид зелени для похудения 598
Новый день — новая заварка: почему опасно пить «вчерашний» чай
Новый день — новая заварка: почему опасно пить «вчерашний» чай 1 931
Растворимый кофе может повышать риск возрастной макулярной дегенерации — исследование
Растворимый кофе может повышать риск возрастной макулярной дегенерации — исследование 629
Названы 2 самых полезных сыра по версии технолога
Названы 2 самых полезных сыра по версии технолога 1310

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 15
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 31
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 58
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 74
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 79
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 66
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 15
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 31
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 58

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео