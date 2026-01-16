Современная пищевая индустрия предлагает широкий ассортимент продуктов и блюд на любой вкус. Однако прогресс не всегда означает пользу для здоровья.

Издание о здоровье и питании Eat This Not That делится информацией о самых вредных продуктах.

Бекон

Бекон представляет собой обработанное мясо, часто консервируемое с использованием искусственных добавок, таких как нитриты, натриевые нитраты и натриевые фосфаты. Эти вещества могут способствовать ускоренному старению, повреждению сосудов, а также увеличивают риск рака молочной железы и простаты.

В целом, высокое потребление красного обработанного мяса связано с повышенным риском различных заболеваний.

Милкшейки

Эти сладкие напитки могут стать отличным десертом в жаркий день. Однако стоит помнить, что они не содержат ничего полезного. Обычно в милкшейках много добавленного сахара, что увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в них много насыщенных жиров, что может привести к повышению уровня холестерина и проблемам с сердцем.

Сливки для кофе

Часто на упаковке первыми тремя ингредиентами являются вода, сахар и растительное масло. Кофейные сливки могут также содержать синтетические добавки, такие как моно- и диглицериды. Хотя моноглицериды безопасны в небольших количествах, они также могут содержать трансжиры.

Согласно данным Национальной медицинской библиотеки, трансжиры могут повысить уровень холестерина и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Диетические газированные напитки

Искусственные красители, антипирены и синтетические сахара составляют основу популярных диетических газированных напитков. Практически все известные диетические газировки содержат аспартам, искусственный подсластитель, созданный для снижения веса.

Недавние исследования показали, что аспартам может повышать уровень глюкозы, перегружать печень и способствовать накоплению жира. Также было установлено, что он увеличивает риск рака.

Готовое тесто

Хотя использование готового теста может сэкономить время, оно не способствует здоровью.

Популярные бренды, представленные на полках магазинов, содержат два консерванта, запрещенные в некоторых европейских странах, а также обычную муку в качестве основного ингредиента.

Маргарин

Сливочный вкус маргарина достигается искусственным путем за счет добавления растительных масел.

Чаще всего это пальмовое масло, которое содержит высокое количество насыщенных жиров — более 13 граммов на две столовые ложки. Исследования показывают, что пальмовое масло может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Кубики для бульона

Здесь снова в роли главного вредителя выступает пальмовое масло. Исследования показали, что этот жир значительно увеличивает уровень липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина по сравнению с растительными маслами с низким содержанием насыщенных жиров. Это негативно сказывается на здоровье организма в целом.

Источник: 1001sovet