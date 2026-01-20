С наступлением зимних холодов квашеная капуста становится незаменимым блюдом на любом столе. Этот продукт является ценным источником клетчатки и витаминов, которые сохраняются в капусте до 10 месяцев.

Квашеная капуста содержит практически все необходимые для организма витамины: В1, В2, В3, В6, К, U, а также провитамин А. Она эффективно предотвращает застойные явления в кишечнике и заболевания желудочно-кишечного тракта. В процессе ферментации участвуют молочнокислые бактерии, которые улучшают микрофлору и помогают избавиться от дисбактериоза. Молочная кислота активно борется с бактериями, включая кишечную палочку.

Наибольшее количество витамина С содержится именно в квашеной капусте, что особенно важно в период обострения осенних и зимних вирусов. Регулярное употребление квашеной капусты снижает риск развития опухолей и положительно влияет на уровень холестерина в крови.

Капуста является диетическим продуктом, а в кислом виде её калорийность даже снижается, несмотря на высокую питательную ценность и способность утолять голод. Для эффективного похудения полезно также употреблять капустный рассол, обладающий отличными очищающими свойствами. Квашеная капуста также помогает справиться с токсикозом во время беременности.

Квашеная капуста богата йодом и ниацином, которые укрепляют ногти и корни волос, придавая им естественный блеск. Капусту даже используют в качестве наружного косметического средства, например, в масках для лица и волос. Ингредиенты квашеной капусты увлажняют кожу, сужают поры и тонизируют.

Кому следует избегать квашеной капусты

Из-за высокого содержания органических кислот в квашеной капусте её не рекомендуется употреблять:

* людям с заболеваниями щитовидной и поджелудочной желез,

* всем, кто страдает от скачков давления или почечной недостаточности,

* если в желчном пузыре имеются камни,

* при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.