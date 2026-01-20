Исследования показали, что некоторые группы продуктов содержат высокие уровни мелатонина — важного гормона, регулирующего циркадные ритмы. Может ли правильное питание помочь нам спать крепче?

Группа исследователей из Китая в журнале «Питательные вещества» изучила пищевые источники мелатонина и его биологическую активность. Этот нейрогормон вырабатывается шишковидной железой мозга при наступлении темноты. Когда уровень мелатонина в крови достигает определённой концентрации, мы начинаем ощущать усталость и стремимся ко сну. Однако с первым солнечным светом выработка гормона прекращается.

Нарушения в производстве мелатонина становятся всё более распространёнными, что связано с увеличением искусственного освещения на улицах, в домах и временем, проведённым перед экранами.

Ученые подчеркивают, что бессонница затрагивает до трети населения Земли. Это открывает возможность использования продуктов, содержащих мелатонин, для улучшения качества сна. Кроме того, исследователи отмечают, что этот гормон оказывает и другие полезные эффекты:

антиоксидантное действие,

противовоспалительные свойства,

укрепление иммунной системы,

противораковая активность,

защита сердечно-сосудистой системы,

противодиабетические эффекты,

защита от ожирения,

нейропротекторные свойства,

замедление процессов старения.

Где искать мелатонин?

Китайские ученые, ссылаясь на предыдущие исследования, указывают на ряд продуктов, содержащих этот нейрогормон.

«Яйца и рыба являются источниками мелатонина среди продуктов животного происхождения, в то время как орехи обладают наивысшим содержанием мелатонина среди растительных продуктов», — утверждают исследователи. «Некоторые виды грибов, злаков, а также проросшие бобовые и семена также могут служить хорошими источниками мелатонина в рационе».

Тем не менее, исследования показывают, что наибольшее количество мелатонина содержится в винограде, грибах, фисташках и рисе.

Когда мы едим продукты, богатые мелатонином, такие как фисташки, витамин B6, содержащийся в них, способствует превращению триптофана в мелатонин. Для этого в пище и организме должны присутствовать определённые витамины, такие как B3, B2, B6, а также железо, чтобы обеспечить выработку мелатонина.

Стоит отметить, что содержание гормонов в продуктах питания значительно ниже, чем в добавках. Однако прежде чем прибегать к приему добавок или медикаментов, рекомендуется сначала восполнить дефицит с помощью диеты. Таким образом, обогащение рациона осенними дарами, такими как виноград и грибы, а также фисташками, богатыми омега-3 кислотами, и коричневым рисом, богатым клетчаткой, может стать отличным способом поддержать организм, особенно при проблемах со сном.

Источник: mygazeta