Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Употребление пищи перед сном: продукты с уникальными свойствами 0 429

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Употребление пищи перед сном: продукты с уникальными свойствами

Исследования показали, что некоторые группы продуктов содержат высокие уровни мелатонина — важного гормона, регулирующего циркадные ритмы. Может ли правильное питание помочь нам спать крепче?

 

Группа исследователей из Китая в журнале «Питательные вещества» изучила пищевые источники мелатонина и его биологическую активность. Этот нейрогормон вырабатывается шишковидной железой мозга при наступлении темноты. Когда уровень мелатонина в крови достигает определённой концентрации, мы начинаем ощущать усталость и стремимся ко сну. Однако с первым солнечным светом выработка гормона прекращается.

Нарушения в производстве мелатонина становятся всё более распространёнными, что связано с увеличением искусственного освещения на улицах, в домах и временем, проведённым перед экранами.

Ученые подчеркивают, что бессонница затрагивает до трети населения Земли. Это открывает возможность использования продуктов, содержащих мелатонин, для улучшения качества сна. Кроме того, исследователи отмечают, что этот гормон оказывает и другие полезные эффекты:

антиоксидантное действие,
противовоспалительные свойства,
укрепление иммунной системы,
противораковая активность,
защита сердечно-сосудистой системы,
противодиабетические эффекты,
защита от ожирения,
нейропротекторные свойства,
замедление процессов старения.

Где искать мелатонин?

Китайские ученые, ссылаясь на предыдущие исследования, указывают на ряд продуктов, содержащих этот нейрогормон.

«Яйца и рыба являются источниками мелатонина среди продуктов животного происхождения, в то время как орехи обладают наивысшим содержанием мелатонина среди растительных продуктов», — утверждают исследователи. «Некоторые виды грибов, злаков, а также проросшие бобовые и семена также могут служить хорошими источниками мелатонина в рационе».

-

 

Тем не менее, исследования показывают, что наибольшее количество мелатонина содержится в винограде, грибах, фисташках и рисе.

Когда мы едим продукты, богатые мелатонином, такие как фисташки, витамин B6, содержащийся в них, способствует превращению триптофана в мелатонин. Для этого в пище и организме должны присутствовать определённые витамины, такие как B3, B2, B6, а также железо, чтобы обеспечить выработку мелатонина.

Стоит отметить, что содержание гормонов в продуктах питания значительно ниже, чем в добавках. Однако прежде чем прибегать к приему добавок или медикаментов, рекомендуется сначала восполнить дефицит с помощью диеты. Таким образом, обогащение рациона осенними дарами, такими как виноград и грибы, а также фисташками, богатыми омега-3 кислотами, и коричневым рисом, богатым клетчаткой, может стать отличным способом поддержать организм, особенно при проблемах со сном.

Источник: mygazeta

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какие фрукты лучше не есть после 50 лет?
Изображение к статье: Закуска из рыбных гнездышек на основе багета - простое и вкусное блюдо (ВИДЕО)
Изображение к статье: Почему квашеная капуста должна быть на вашем столе в холодное время года
Изображение к статье: Снизить уровень сахара и еще 8 причин начинать утро со стакана лимонной воды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео