Рецепт рыбных гнездышек, для которых используется багет или батон, представляет собой один из самых простых способов приготовления рыбной закуски, запекаемой в духовке.
Эта закуска получается очень сытной и вкусной, она подходит как в горячем, так и в холодном виде. Кроме того, она станет отличным вариантом для завтрака. Время приготовления не превышает 25 минут. В этом рецепте мы используем филе любой рыбы, но его можно успешно заменить мясом, колбасой или грибами — результат будет также очень сытным и вкусным!
Ингредиенты:
филе рыбы — 500 г
батон или багет — 1 шт
репчатый лук — 200 г
молоко — 500 мл
твердый сыр — 150 г
майонез — по вкусу
соль, перец — по вкусу
Приготовление:
1. Мелко нарежьте рыбу. Сыр натрите на мелкой терке.
2. Лук также мелко нарежьте. Смешайте рыбу с луком, добавьте соль и перец по вкусу.
3. Батон нарежьте кусочками толщиной 2 см.
4. Пропитайте кусочки батона молоком и слегка отожмите.
5. Смажьте форму маслом и выложите кусочки. В каждом кусочке сделайте углубление, просто примяв мякиш руками.
6. В углубления выложите смесь из рыбы и лука. Смажьте майонезом или сметаной. Поместите в духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут.
После этого посыпьте сыром и верните в духовку еще на 5-7 минут.
Видео рецепт приготовления рыбных гнёздышек
