Рецепт рыбных гнездышек, для которых используется багет или батон, представляет собой один из самых простых способов приготовления рыбной закуски, запекаемой в духовке.

Эта закуска получается очень сытной и вкусной, она подходит как в горячем, так и в холодном виде. Кроме того, она станет отличным вариантом для завтрака. Время приготовления не превышает 25 минут. В этом рецепте мы используем филе любой рыбы, но его можно успешно заменить мясом, колбасой или грибами — результат будет также очень сытным и вкусным!

Ингредиенты:

филе рыбы — 500 г

батон или багет — 1 шт

репчатый лук — 200 г

молоко — 500 мл

твердый сыр — 150 г

майонез — по вкусу

соль, перец — по вкусу

Приготовление:



1. Мелко нарежьте рыбу. Сыр натрите на мелкой терке.

2. Лук также мелко нарежьте. Смешайте рыбу с луком, добавьте соль и перец по вкусу.

3. Батон нарежьте кусочками толщиной 2 см.

4. Пропитайте кусочки батона молоком и слегка отожмите.

5. Смажьте форму маслом и выложите кусочки. В каждом кусочке сделайте углубление, просто примяв мякиш руками.

6. В углубления выложите смесь из рыбы и лука. Смажьте майонезом или сметаной. Поместите в духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут.

После этого посыпьте сыром и верните в духовку еще на 5-7 минут.

Видео рецепт приготовления рыбных гнёздышек