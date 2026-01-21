Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно! 0 216

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!

Вы любите сладости, и это не секрет. Каждый день вы тратите деньги на конфеты, печенье и шоколадки, что может обойтись в круглую сумму. Однако, в домашних условиях вы сможете легко приготовить свои любимые лакомства, используя лишь ваше желание и креативность.

 

Конфеты из свежих или замороженных ягод

Ингредиенты:

200 г брусники, клюквы, клубники или смородины
1 яйцо,
2 ст.л. сахарной пудры.

Shutterstock - https://www.shutterstock.com/ru/?kw=shutterstock&c3apidt=p15463438793&gclid=Cj0KCQjw0K-HBhDDARIsAFJ6UGh45VlK_2V9n08rinqpDmgIu-vgMRYO9rpON9YPN44Fg7VS_-KYyX0aAjh7EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

 

Ягоды тщательно промойте, а яичный белок вместе с 1 ст.л. сахарной пудры взбейте до пиков. Затем обмакните ягоды в белок, а после — в оставшуюся сахарную пудру. Выложите их на тарелку и уберите в холодильник.

Леденцы

Ингредиенты:

1,5 ст. фруктового сока или сиропа,
1 ст. сахара.

В сок или сироп добавьте сахар, тщательно перемешайте. Поставьте на огонь и варите до тех пор, пока масса не приобретет коричневый цвет. Разлейте получившуюся массу по формочкам.

Рафаэллки

Ингредиенты:

3 яичных белка,
150 г сахара,
150 г орехов.

Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков. Постепенно добавляйте измельченные орехи. Получившуюся массу выложите на смазанный маслом противень и подсушите в духовке на низком огне.

Конфеты-орешки

Ингредиенты:

100 г молока,
1,5 ст. сахара,
1 ст.л. какао,
250 г сливочного масла,
1 ст.л. коньяка,
1 пачка детской смеси,
250 г шоколада,
100 г вафель,
300 г арахиса.

-

 

В молоко добавьте сахар и какао, тщательно перемешайте и доведите до кипения. Затем введите сливочное масло, коньяк и детскую смесь. Из полученной массы сформируйте тесто. Далее сделайте из него конфеты-кружочки, выложите их на фольгу и уберите в холодное место.

Растопите шоколад, обмакните в него застывшие конфеты и выложите на блюдо, посыпав сверху измельченными вафлями и орехами.

Приятного аппетита!

Источник: hochu

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Необычный рецепт кофе от эндокринолога: поможет справиться с голодом и ускорит метаболизм
Изображение к статье: 5 противопоказаний для знаменитой диеты — мнение эндокринолога
Изображение к статье: Какая каша считается наиболее вредной и почему стоит от нее отказаться
Изображение к статье: Следует ли исключать куриные яйца из рациона при высоком уровне холестерина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Когда прошлый брак не отпускает: что значит дружба с бывшей женой
Люблю!
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео