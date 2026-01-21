Вы любите сладости, и это не секрет. Каждый день вы тратите деньги на конфеты, печенье и шоколадки, что может обойтись в круглую сумму. Однако, в домашних условиях вы сможете легко приготовить свои любимые лакомства, используя лишь ваше желание и креативность.

Конфеты из свежих или замороженных ягод

Ингредиенты:

200 г брусники, клюквы, клубники или смородины

1 яйцо,

2 ст.л. сахарной пудры.

Ягоды тщательно промойте, а яичный белок вместе с 1 ст.л. сахарной пудры взбейте до пиков. Затем обмакните ягоды в белок, а после — в оставшуюся сахарную пудру. Выложите их на тарелку и уберите в холодильник.

Леденцы

Ингредиенты:

1,5 ст. фруктового сока или сиропа,

1 ст. сахара.

В сок или сироп добавьте сахар, тщательно перемешайте. Поставьте на огонь и варите до тех пор, пока масса не приобретет коричневый цвет. Разлейте получившуюся массу по формочкам.

Рафаэллки

Ингредиенты:

3 яичных белка,

150 г сахара,

150 г орехов.

Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков. Постепенно добавляйте измельченные орехи. Получившуюся массу выложите на смазанный маслом противень и подсушите в духовке на низком огне.

Конфеты-орешки

Ингредиенты:

100 г молока,

1,5 ст. сахара,

1 ст.л. какао,

250 г сливочного масла,

1 ст.л. коньяка,

1 пачка детской смеси,

250 г шоколада,

100 г вафель,

300 г арахиса.

В молоко добавьте сахар и какао, тщательно перемешайте и доведите до кипения. Затем введите сливочное масло, коньяк и детскую смесь. Из полученной массы сформируйте тесто. Далее сделайте из него конфеты-кружочки, выложите их на фольгу и уберите в холодное место.

Растопите шоколад, обмакните в него застывшие конфеты и выложите на блюдо, посыпав сверху измельченными вафлями и орехами.

Приятного аппетита!

Источник: hochu