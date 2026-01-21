Вы любите сладости, и это не секрет. Каждый день вы тратите деньги на конфеты, печенье и шоколадки, что может обойтись в круглую сумму. Однако, в домашних условиях вы сможете легко приготовить свои любимые лакомства, используя лишь ваше желание и креативность.
Конфеты из свежих или замороженных ягод
Ингредиенты:
200 г брусники, клюквы, клубники или смородины
1 яйцо,
2 ст.л. сахарной пудры.
Ягоды тщательно промойте, а яичный белок вместе с 1 ст.л. сахарной пудры взбейте до пиков. Затем обмакните ягоды в белок, а после — в оставшуюся сахарную пудру. Выложите их на тарелку и уберите в холодильник.
Леденцы
Ингредиенты:
1,5 ст. фруктового сока или сиропа,
1 ст. сахара.
В сок или сироп добавьте сахар, тщательно перемешайте. Поставьте на огонь и варите до тех пор, пока масса не приобретет коричневый цвет. Разлейте получившуюся массу по формочкам.
Рафаэллки
Ингредиенты:
3 яичных белка,
150 г сахара,
150 г орехов.
Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков. Постепенно добавляйте измельченные орехи. Получившуюся массу выложите на смазанный маслом противень и подсушите в духовке на низком огне.
Конфеты-орешки
Ингредиенты:
100 г молока,
1,5 ст. сахара,
1 ст.л. какао,
250 г сливочного масла,
1 ст.л. коньяка,
1 пачка детской смеси,
250 г шоколада,
100 г вафель,
300 г арахиса.
В молоко добавьте сахар и какао, тщательно перемешайте и доведите до кипения. Затем введите сливочное масло, коньяк и детскую смесь. Из полученной массы сформируйте тесто. Далее сделайте из него конфеты-кружочки, выложите их на фольгу и уберите в холодное место.
Растопите шоколад, обмакните в него застывшие конфеты и выложите на блюдо, посыпав сверху измельченными вафлями и орехами.
Приятного аппетита!
Источник: hochu
Оставить комментарий