Если вы хотите терять вес, не испытывая постоянного голода и не отказываясь от любимых лакомств, обратите внимание на эти продукты.

Жиры часто подвергаются критике. Особенно если вы решили похудеть, считается, что от жирной пищи следует отказаться полностью. Однако в обезжиренной диете нет ничего полезного, пишет Doctorpiter. Этот микронутриент необходим для здоровья сосудов и репродуктивной системы, и без него добиться устойчивого похудения невозможно.

Диетолог Кэтрин Джервасио выделила десять жирных продуктов, которые помогут вам сформировать фигуру мечты и при этом поддерживать отличное самочувствие.

По словам врачей, здоровому человеку необходимо 0,8-1,1 грамма жиров на каждый килограмм веса.

Авокадо

Авокадо — продукт, который в последние годы стал особенно популярным, и это не случайно. Полиненасыщенные жирные кислоты (в частности, олеиновая кислота) в авокадо укрепляют сосуды и сердце, а также способствуют снижению уровня «вредного» холестерина в крови. Благодаря своему вкусу авокадо может стать отличной заменой сливочному маслу.

Этот фрукт прекрасно насыщает при сравнительно низкой калорийности: в 100 граммах продукта содержится 160 калорий.

Орехи

Орехи содержат как мононенасыщенные, так и полиненасыщенные жиры. Благодаря этому и высокому содержанию клетчатки они могут стать идеальным завтраком или полезным перекусом.

Хотя в орехах много калорий, они надолго утоляют голод, что снижает риск ожирения.

Оливковое масло

Оливковое масло считается одним из основных продуктов средиземноморской диеты, которая заслуженно имеет репутацию эталонного рациона. В нем содержатся мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, которые помогают уменьшить хроническое воспаление, связанное с риском ожирения.

Жирная рыба

Будь то дорогой лосось или популярная селедка, рыба богата жирными кислотами омега-3. Эти соединения участвуют в метаболизме жиров и предотвращают накопление излишков в организме. Кроме того, жирная рыба содержит много белка, который помогает избавиться от отеков и обеспечивает длительное насыщение.

Шоколад

Хорошая новость для любителей сладкого: качественный темный шоколад также незаменим для тех, кто худеет. Главное, чтобы в нем было не менее 70% какао-бобов и минимум добавленного сахара. В таком шоколаде содержится много полезных жиров. Он также поможет удовлетворить тягу к сладкому, и вы вряд ли захотите накинуться на калорийные торты.

Сыр

Фета, моцарелла, пармезан, чеддер — в любом сыре присутствуют полезные жиры, белки и кальций. Это сочетание помогает не только сбрасывать лишние килограммы, не отказываясь от любимого продукта, но и наращивать мышечную массу. Таким образом, ваше тело может стать не только стройным, но и подтянутым.

Яйца

Неважно, предпочитаете ли вы омлет или вареные всмятку — яйца богаты белками и жирами. Именно поэтому они так хороши для завтрака. Если добавить к ним углеводы, вы получите идеальное сочетание для утреннего приема пищи. Яйца — это обычная еда для людей, стремящихся сжигать жир и одновременно наращивать мышечную массу с помощью тренировок.

Семена

Простой способ сделать ваш любимый салат более сытным — добавить в него семена. Они содержат жиры и клетчатку, которые замедляют пищеварение и процесс всасывания углеводов. Это приводит к постепенному высвобождению глюкозы в кровоток, предотвращая резкие колебания уровня сахара в крови и влияя на чувство голода и тягу к еде, пишет издание ETNT.