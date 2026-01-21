Мясные шарики в слоеном тесте - это оригинальное блюдо, которое можно подать как в будние дни, так и на праздники. Эта закуска готовится быстро и просто. Сочная и ароматная начинка, завернутая в хрустящее тесто, обязательно понравится всем. Попробуйте приготовить эту легкую, вкусную и сытную закуску — вы увидите, как она придется по вкусу вашим близким и гостям!

Лучше использовать готовое бездрожжевое тесто.

Ингредиенты:

Слоеное тесто - 200 г

Фарш - 500 г

Яйцо - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Зелень - 1 пучок

Соль - по вкусу

Молотый черный перец - по вкусу



Приготовление:

1. Смешиваем фарш с мелко нарезанным луком. Добавляем яйцо, солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем.

2. Раскатываем тесто до толщины примерно 3 мм. Чтобы оно не прилипало, добавляем немного муки.

3. Нарезаем тесто на тонкие полоски.

4. Формируем из фарша шарики среднего размера и оборачиваем их полосками теста, создавая клубочки.

5. Выкладываем клубочки на смазанный противень и запекаем в духовке 30-35 минут при температуре 200 градусов. Перед запеканием можно смазать клубочки желтком.

Как только клубочки подрумянятся, блюдо готово!

Лучше подавать горячими и свежеприготовленными, но ароматные запеченные мясные клубочки будут вкусными и в холодном виде. В качестве гарнира отлично подойдут свежие или маринованные овощи.



Приятного аппетита!

Смотрите видео рецепт приготовления: