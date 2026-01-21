Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Продукты, способствующие предотвращению задержки жидкости в организме 0 567

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, способствующие предотвращению задержки жидкости в организме

Для нормального функционирования человеческому организму необходим оптимальный баланс жидкости. Однако иногда возникают проблемы с задержкой жидкости, что может привести к отекам и дискомфорту. К счастью, существуют определённые продукты, которые могут помочь избежать этой проблемы. Рассмотрим некоторые из них:

 

1. Арбуз, благодаря высокому содержанию воды, обладает лёгким мочегонным эффектом, способствуя выведению излишков жидкости из организма.

2. Огурцы, также богатые водой, выступают в роли естественного диуретика, стимулируя мочеиспускание и способствуя выведению жидкости.

3. Клюква содержит антиоксиданты и фитохимические вещества, которые помогают улучшить работу почек и мочевого пузыря, что способствует выведению лишней жидкости.

4. Ананас богат бромелаином — ферментом, который улучшает пищеварение и обмен веществ, что может помочь предотвратить задержку жидкости.

5. Красный перец содержит капсаицин, обладающий мочегонными свойствами, который активирует работу почек и способствует избавлению от избыточной жидкости.

6. Авокадо, богатое калием, помогает регулировать уровень жидкости в организме. Кроме того, оно содержит полезные жиры, способствующие улучшению здоровья органов.

7. Лук обладает диуретическими свойствами и способствует выведению жидкости, а также содержит антиоксиданты, которые могут помочь в борьбе с воспалительными процессами.

Включение этих продуктов в рацион может способствовать поддержанию оптимального баланса жидкости в организме и предотвращению её задержки. Однако следует помнить, что результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и состояния здоровья. При наличии медицинских проблем или вопросов рекомендуется обратиться к врачу или диетологу.

Источник: mygazeta

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Необычный рецепт кофе от эндокринолога: поможет справиться с голодом и ускорит метаболизм
Изображение к статье: 5 противопоказаний для знаменитой диеты — мнение эндокринолога
Изображение к статье: Какая каша считается наиболее вредной и почему стоит от нее отказаться
Изображение к статье: Следует ли исключать куриные яйца из рациона при высоком уровне холестерина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Когда прошлый брак не отпускает: что значит дружба с бывшей женой
Люблю!
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео