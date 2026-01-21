Существует мнение, что куриные яйца могут как повысить уровень «хорошего», так и «плохого» холестерина. Нужно ли их убрать из рациона для защиты сосудов? Обсуждаем с экспертами.

Куриные яйца являются одним из самых универсальных и питательных продуктов питания. Их популярность сопоставима с хлебом, молоком и растительным маслом. Яйца можно варить, жарить, добавлять в салаты и вторые блюда, они незаменимы для приготовления сырников или выпечки пирогов.

Яйца представляют собой отличный источник белка и полезных жиров, а также витаминов и минералов. Они содержат витамины группы В, А, Е и селен. Хотя холестерин действительно присутствует в этом продукте, важно различать холестерин, который вырабатывается в организме (холестерин в крови), и холестерин, поступающий с пищей (пищевой холестерин), отмечает Doctorpiter.

Холестерин ЛПВП («хороший») и холестерин ЛПНП («плохой») представляют собой воскообразные жироподобные вещества, вырабатываемые печенью, которые необходимы для выполнения определенных функций организма, таких как нормальная работа эндокринной системы и переваривание жиров.

Пищевой холестерин содержится в продуктах животного происхождения, таких как:

мясо;

морепродукты;

птица;

яйца;

молочные продукты.

Практически каждый день люди употребляют продукты, содержащие холестерин, и куриные яйца не являются исключением. Для обеспечения здоровья врачи рекомендуют ограничить потребление до 1-2 яиц в день. Также важно учитывать способ приготовления и сочетание с другими продуктами. Например, вареное яйцо с зеленым салатом и цельнозерновым хлебом не принесет вреда.

Если у вас высокий уровень холестерина, не обязательно полностью отказываться от яиц, достаточно сократить их количество до 4-5 штук в неделю. Это также касается людей с избыточным весом, ожирением или другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.