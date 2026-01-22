Интервальное голодание, популярное среди звезд, имеет свои противопоказания. Регулярно практикуют этот режим питания Илон Маск, Крис Пратт, Дженнифер Энистон и Николь Кидман. Эндокринолог Юлия Катхурия рассказала, как избежать вреда для здоровья и кому стоит отказаться от этой диеты.

Знаменитости часто делятся в социальных сетях положительными аспектами такого питания, сообщает Womanhit. Однако врач подчеркивает, что этот подход не подходит всем.

«Любые расстройства пищевого поведения (РПП), как в текущий момент, так и в анамнезе, являются противопоказанием для интервального голодания. Если у человека есть такая проблема, то любая диета может быть нежелательной, так как она может привести к негативным последствиям для здоровья. Вопрос о снижении веса следует решать только с лечащим врачом и индивидуально», — отметила эксперт.

Кроме того, противопоказанием к такой диете является беременность и ее планирование. В этот период могут возникнуть определенные ограничения по медицинским показаниям, включая дефицит массы тела, заболевания ЖКТ или гестационный диабет.

«При нехватке витаминов, микроэлементов, проблемах с усвоением белка или его дефиците интервальное голодание также не является лучшим выбором. В таких случаях необходимо выяснить причину дефицита, устранить ее, а затем уже думать о диетах, включая интервальное голодание. Интервальное голодание не рекомендуется для лиц младше 18 лет: если ребенку необходимо снижать массу тела по медицинским показаниям, лучше выбрать другой подход», — добавила эндокринолог.

Сахарный диабет, заболевания ЖКТ или почек в анамнезе, а также избыточная продукция гормонов щитовидной железы — это серьезные причины для размышлений перед тем, как экспериментировать со своим здоровьем. Лучше проконсультироваться с врачом.