Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эффективные способы очистки духовки от жира и нагара: три простых метода 0 279

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эффективные способы очистки духовки от жира и нагара: три простых метода

Все три метода основаны на использовании уксуса, который, по мнению специалистов, является натуральным и действенным средством для чистки.

 

Очистка духовки может оказаться настоящим испытанием, особенно после зимних праздников, когда мы готовим множество блюд. Эксперты предлагают три простых домашних метода, которые помогут избавиться от нагара, жира и неприятных запахов. Для этого понадобятся средства, которые есть у большинства из нас.

Во всех трех методах основным ингредиентом выступает уксус. Специалисты утверждают, что это натуральное и эффективное чистящее средство. В белорусских магазинах его можно приобрести за

1. Уксусный спрей

Первый способ заключается в смешивании равных частей уксуса и воды в бутылке с распылителем. Например, можно взять один стакан уксуса и один стакан воды.

Распылите полученный раствор на загрязненные участки духовки и оставьте его минимум на пять минут.

2. Уксус и пищевая сода

Смесь уксуса с пищевой содой также подходит для очистки духовки, особенно от более стойких загрязнений.

Посыпьте поверхность духовки пищевой содой, затем сбрызните ее водой или раствором уксуса с водой. Оставьте на 15-20 минут, после чего удалите пасту или аккуратно потрите, чтобы добиться чистоты.

3. Метод с огнеупорной посудой

Для этого метода разогрейте духовку до максимальной температуры, затем смешайте уксус с водой в огнеупорной миске или другой подходящей посуде.

Поместите емкость в духовку на 20-60 минут, в зависимости от степени загрязнения.

При этом способе раствор уксуса будет испаряться, эффективно удаляя жир и грязь со стенок, дна и потолка духовки.

Что нельзя использовать для мытья духовки?

Эксперты предупреждают, что следует избегать абразивных чистящих средств, таких как жесткие порошки. Они могут повредить поверхности духовки, включая внутренние стенки, стекло и нагревательные элементы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Полезные альтернативы соли: советы врача-гастроэнтеролога
Изображение к статье: Полезная шпаргалка! Время приготовления различных овощей
Изображение к статье: Необычный рецепт кофе от эндокринолога: поможет справиться с голодом и ускорит метаболизм
Изображение к статье: 5 противопоказаний для знаменитой диеты — мнение эндокринолога

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео