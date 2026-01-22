Все три метода основаны на использовании уксуса, который, по мнению специалистов, является натуральным и действенным средством для чистки.

Очистка духовки может оказаться настоящим испытанием, особенно после зимних праздников, когда мы готовим множество блюд. Эксперты предлагают три простых домашних метода, которые помогут избавиться от нагара, жира и неприятных запахов. Для этого понадобятся средства, которые есть у большинства из нас.

Во всех трех методах основным ингредиентом выступает уксус. Специалисты утверждают, что это натуральное и эффективное чистящее средство. В белорусских магазинах его можно приобрести за

1. Уксусный спрей

Первый способ заключается в смешивании равных частей уксуса и воды в бутылке с распылителем. Например, можно взять один стакан уксуса и один стакан воды.

Распылите полученный раствор на загрязненные участки духовки и оставьте его минимум на пять минут.

2. Уксус и пищевая сода

Смесь уксуса с пищевой содой также подходит для очистки духовки, особенно от более стойких загрязнений.

Посыпьте поверхность духовки пищевой содой, затем сбрызните ее водой или раствором уксуса с водой. Оставьте на 15-20 минут, после чего удалите пасту или аккуратно потрите, чтобы добиться чистоты.

3. Метод с огнеупорной посудой

Для этого метода разогрейте духовку до максимальной температуры, затем смешайте уксус с водой в огнеупорной миске или другой подходящей посуде.

Поместите емкость в духовку на 20-60 минут, в зависимости от степени загрязнения.

При этом способе раствор уксуса будет испаряться, эффективно удаляя жир и грязь со стенок, дна и потолка духовки.

Что нельзя использовать для мытья духовки?

Эксперты предупреждают, что следует избегать абразивных чистящих средств, таких как жесткие порошки. Они могут повредить поверхности духовки, включая внутренние стенки, стекло и нагревательные элементы.