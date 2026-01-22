Baltijas balss logotype
Необычный рецепт кофе от эндокринолога: поможет справиться с голодом и ускорит метаболизм 0 641

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Необычный рецепт кофе от эндокринолога: поможет справиться с голодом и ускорит метаболизм

Если вы устали от привычных капучино или американо, стоит попробовать новые рецепты, которые принесут пользу вашему организму.

 

Для многих людей по всему миру утренний ритуал включает заваривание кофе сразу после пробуждения. Этот напиток часто дополняют молоком, сливками, разнообразными пряностями и сиропами. Однако врачи предостерегают: несмотря на любовь к кофе, не стоит злоупотреблять им. Оптимально ограничиться 2-3 чашками в день, причем лучше всего пить их в первой половине дня.

Если вы хотите попробовать что-то новое, эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева предлагает обратить внимание на бронекофе.

«Существует два типа людей: те, кто ежедневно наслаждается кофе, и те, кто может легко отказаться от этого напитка. Я рекомендую всем любителям попробовать бронекофе — это кето-версия привычного напитка с добавлением масла», — говорит врач.

Польза бронекофе:

* насыщает;

* ускоряет обмен веществ;

* помогает избавиться от чувства голода на несколько часов.

Для приготовления бронекофе вам понадобятся: одна кружка кофе, столовая ложка сливочного масла (желательно топленого) и столовая ложка органического кокосового масла.

Рецепт бронекофе

Смешайте приготовленный кофе и оба вида масла в блендере или шейкере до получения однородной кремовой массы, в которой жиры не должны отслаиваться.

В напиток можно добавить корицу, какао или даже перец чили. Однако сахар добавлять нельзя! Сочетание глюкозы и жиров в одной кружке может негативно сказаться на печени.

Наслаждайтесь новым необычным вкусом.

Хотя такой напиток может не всем понравиться, его стоит попробовать. Бронекофе не заменит полноценный прием пищи, но может стать отличным перекусом. По желанию можно также готовить бронечай, бронецикорий или бронекакао, меняя только основной ингредиент.

Кому не рекомендуется пить кофе

Особое внимание стоит уделить кофе с молоком или сливками. Это сочетание может вызывать брожение в ЖКТ и способствовать развитию патогенной микрофлоры.

Поэтому ограничить потребление напитка стоит людям с:

* эрозийным гастритом;

* язвой желудка;

* язвой двенадцатиперстной кишки;

* хроническим панкреатитом в стадии обострения;

* камнями в желчном пузыре.

Оставить комментарий

