Практически все растительные продукты можно готовить множеством способов: жарить, варить, запекать, готовить на гриле и, конечно, употреблять в сыром виде. Однако, важно знать особенности каждого овоща (или хотя бы тех, что вы чаще всего используете), чтобы извлекать из них максимальную пользу.
1. Зеленая фасоль
Замороженная жареная: 15 минут на среднем огне с крышкой.
Свежая жареная: 10 минут на среднем огне без крышки.
Замороженная вареная: 10–12 минут после закипания.
Свежая вареная: 5–7 минут.
На пару: 15–25 минут в зависимости от жесткости.
Запеченная: 30–40 минут при температуре 200°C.
2. Сладкий перец
Жареный целиком: 15 минут на слабом огне без крышки.
Жареный порезанный: 10 минут на слабом огне.
Вареный: 3 минуты.
На пару: 2–4 минуты.
Запеченный: 15 минут при 200°C.
3. Баклажан
Жареный кубиками: 10 минут.
Жареный ломтиками: 5–7 минут.
Вареный: 20–30 минут в зависимости от размера кусочков.
На пару: 20–30 минут в зависимости от размера кусочков.
Запеченный целиком среднего размера: 30 минут при 200°C.
Запеченный целиком крупного размера: 40 минут при 200°C.
Запеченный кубиками: 30 минут при 190°C.
4. Артишок
Жареный: до золотистого цвета.
Вареный целиком: 25–30 минут.
Вареная сердцевина: предварительно вымочив 1 час в воде с лимонным соком, прокипятить 15–20 минут.
На пару целиком: 30–40 минут.
На пару сердцевина: 15–25 минут.
Запеченный: 60 минут при 180°C.
5. Лук
Жареный: 10 минут.
Вареный: 10 минут.
На пару: 5 минут.
Запеченный: 30–35 минут при 200°C.
6. Цуккини
Жареный: 5–7 минут с каждой стороны.
Вареный большими кусками: 15–20 минут.
Вареный маленькими кусочками: 10 минут.
На пару: 20–25 минут.
Запеченный целиком: 30 минут при 200°C.
Запеченный кубиками: 20 минут при 200°C.
7. Брокколи
Жареная: 5–7 минут.
Вареная: 4–8 минут.
На пару: 5–10 минут.
Запеченная: 25 минут при 180°C.
8. Спаржа
Жареная: 5–8 минут на среднем огне.
Вареная: 7–10 минут.
На пару: 8–12 минут.
Запеченная: 15–20 минут при 200°C.
9. Картофель
Жареный: около 10 минут до золотистого цвета.
Вареный: 20–25 минут.
На пару: 35 минут.
Запеченный кусочками: 25–30 минут при 180°C.
Запеченный целиком: 60–90 минут при 180°C.
10. Кукуруза
Жареные зерна: 3–5 минут.
Жареная целиком: 30–40 минут.
Вареная целиком (молодая): 10–15 минут.
Вареная целиком (созревшая): 1–2 часа.
На пару: 15–30 минут в зависимости от созревания.
Запеченная: 30–40 минут при 200°C, если завернуть в фольгу.
11. Капуста
Жареная: 30–40 минут на слабом огне.
Вареная кусочками: 15–25 минут в зависимости от зрелости.
На пару кусочками: 20–30 минут в зависимости от зрелости.
Запеченная нарубленная: 35–45 минут при 180°C.
12. Брюссельская капуста
Жареная кусочками: 2–3 минуты.
Вареная свежая: 5–7 минут.
Вареная замороженная: 10–12 минут.
На пару: 7–10 минут.
Запеченная: 30–35 минут при 200°C.
13. Тыква
Жареная кусочками: 15 минут без крышки.
Вареная кусочками: 20–30 минут.
На пару кусочками: 20–30 минут.
Запеченная кусочками: 20–25 минут при 180°C.
14. Бобы
Жареные: если они уже сварены, то 5–10 минут, или 2 часа, если предварительно замочить на сутки в воде.
Вареные без предварительного замачивания: 5–6 часов.
Вареные, предварительно замоченные на сутки: 40–80 минут.
На пару предварительно вымоченные: 2–3 часа.
Запеченные предварительно вымоченные: 1 час при 150°C.
Оставить комментарий