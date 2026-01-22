Практически все растительные продукты можно готовить множеством способов: жарить, варить, запекать, готовить на гриле и, конечно, употреблять в сыром виде. Однако, важно знать особенности каждого овоща (или хотя бы тех, что вы чаще всего используете), чтобы извлекать из них максимальную пользу.

1. Зеленая фасоль

Замороженная жареная: 15 минут на среднем огне с крышкой.

Свежая жареная: 10 минут на среднем огне без крышки.

Замороженная вареная: 10–12 минут после закипания.

Свежая вареная: 5–7 минут.

На пару: 15–25 минут в зависимости от жесткости.

Запеченная: 30–40 минут при температуре 200°C.

2. Сладкий перец

Жареный целиком: 15 минут на слабом огне без крышки.

Жареный порезанный: 10 минут на слабом огне.

Вареный: 3 минуты.

На пару: 2–4 минуты.

Запеченный: 15 минут при 200°C.

3. Баклажан

Жареный кубиками: 10 минут.

Жареный ломтиками: 5–7 минут.

Вареный: 20–30 минут в зависимости от размера кусочков.

На пару: 20–30 минут в зависимости от размера кусочков.

Запеченный целиком среднего размера: 30 минут при 200°C.

Запеченный целиком крупного размера: 40 минут при 200°C.

Запеченный кубиками: 30 минут при 190°C.

4. Артишок

Жареный: до золотистого цвета.

Вареный целиком: 25–30 минут.

Вареная сердцевина: предварительно вымочив 1 час в воде с лимонным соком, прокипятить 15–20 минут.

На пару целиком: 30–40 минут.

На пару сердцевина: 15–25 минут.

Запеченный: 60 минут при 180°C.

5. Лук

Жареный: 10 минут.

Вареный: 10 минут.

На пару: 5 минут.

Запеченный: 30–35 минут при 200°C.

6. Цуккини

Жареный: 5–7 минут с каждой стороны.

Вареный большими кусками: 15–20 минут.

Вареный маленькими кусочками: 10 минут.

На пару: 20–25 минут.

Запеченный целиком: 30 минут при 200°C.

Запеченный кубиками: 20 минут при 200°C.

7. Брокколи

Жареная: 5–7 минут.

Вареная: 4–8 минут.

На пару: 5–10 минут.

Запеченная: 25 минут при 180°C.

8. Спаржа

Жареная: 5–8 минут на среднем огне.

Вареная: 7–10 минут.

На пару: 8–12 минут.

Запеченная: 15–20 минут при 200°C.

9. Картофель

Жареный: около 10 минут до золотистого цвета.

Вареный: 20–25 минут.

На пару: 35 минут.

Запеченный кусочками: 25–30 минут при 180°C.

Запеченный целиком: 60–90 минут при 180°C.

10. Кукуруза

Жареные зерна: 3–5 минут.

Жареная целиком: 30–40 минут.

Вареная целиком (молодая): 10–15 минут.

Вареная целиком (созревшая): 1–2 часа.

На пару: 15–30 минут в зависимости от созревания.

Запеченная: 30–40 минут при 200°C, если завернуть в фольгу.

11. Капуста

Жареная: 30–40 минут на слабом огне.

Вареная кусочками: 15–25 минут в зависимости от зрелости.

На пару кусочками: 20–30 минут в зависимости от зрелости.

Запеченная нарубленная: 35–45 минут при 180°C.

12. Брюссельская капуста

Жареная кусочками: 2–3 минуты.

Вареная свежая: 5–7 минут.

Вареная замороженная: 10–12 минут.

На пару: 7–10 минут.

Запеченная: 30–35 минут при 200°C.

13. Тыква

Жареная кусочками: 15 минут без крышки.

Вареная кусочками: 20–30 минут.

На пару кусочками: 20–30 минут.

Запеченная кусочками: 20–25 минут при 180°C.

14. Бобы

Жареные: если они уже сварены, то 5–10 минут, или 2 часа, если предварительно замочить на сутки в воде.

Вареные без предварительного замачивания: 5–6 часов.

Вареные, предварительно замоченные на сутки: 40–80 минут.

На пару предварительно вымоченные: 2–3 часа.

Запеченные предварительно вымоченные: 1 час при 150°C.