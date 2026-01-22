Микроволновая печь стала неотъемлемой частью большинства кухонь. Она облегчает разогрев и приготовление пищи, а также разморозку продуктов. Однако существуют важные правила безопасности, несоблюдение которых может привести к опасным последствиям.

Не все продукты подходят для приготовления или разогрева в микроволновой печи, как и не каждая посуда безопасна для использования в этом устройстве. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к возгоранию или взрыву. Например, строго запрещено использовать металлическую посуду, а также одноразовые стаканчики и баночки из-под йогурта — они могут расплавиться. Фольга также не подходит: она моментально загорится.

Однако это лишь часть ограничений. Существуют и продукты, которые нельзя разогревать или готовить в СВЧ-печи. Более подробно об этом рассказала патофизиолог Елена Парецкая в интервью для «Доктора Питера» здесь.

Продукты, которые можно разогревать в микроволновке

С помощью СВЧ-печи можно как готовить, так и разогревать множество продуктов, но не все. Например, она отлично подходит для быстрого размораживания или варки овощей, таких как морковь, картофель и свекла. Однако перед приготовлением или разморозкой цельных плодов обязательно нужно сделать в них отверстия вилкой или зубочисткой, иначе они могут лопнуть или взорваться, испачкав печь.

Время приготовления варьируется в зависимости от продукта. Так, картофель готовится примерно 7-10 минут, и если он еще не достиг готовности, его следует перевернуть, добавляя по одной минуте и контролируя процесс.

Особенности приготовления в микроволновке

В микроволновой печи можно готовить различные полуфабрикаты, такие как пицца, наггетсы и бургеры. Также в ней можно сделать попкорн или освежить вчерашний хлеб и слегка зачерствевшую выпечку. Важно следить за тем, чтобы продукты не имели истекшего срока годности, плесени и других признаков порчи.

Яйца можно готовить в микроволновке, но обязательно без скорлупы. Это необходимо, поскольку в процессе приготовления внутри яйца конденсируется водяной пар, который не имеет выхода, что может привести к взрыву.

Продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Итак, в микроволновой печи запрещено готовить яйца в скорлупе целиком, и мы уже объяснили, почему это опасно.

Кроме того, нельзя разогревать, размораживать и готовить в СВЧ-печи виноград: он может быстро воспламениться и образовать плазменные сгустки. Это ионизированный и очень горячий газ, состоящий из разнозаряженных частиц, что может повредить прибор и привести к травмам.

Запрещено также разогревать острый перец в любых его формах, включая сушеный, молотый или свежий. Это связано с тем, что капсаицин, содержащийся в перце, при нагревании испаряется, и, если достать сильно разогретый перец из печи, возможно появление сильного жжения в глазах и ожогов кожи.

Кисломолочные продукты

Живые лакто- и бифидобактерии, содержащиеся в молочных продуктах, быстро погибают при нагреве в микроволновке. Кроме того, кефир, йогурт, молоко или ряженка могут «свернуться» и потерять свои вкусовые качества. Чтобы сохранить их полезные свойства, достаточно достать кисломолочные продукты из холодильника за полчаса до употребления.

Детское питание — не стоит

Разогревать детское питание в микроволновке также не рекомендуется. Это связано с тем, что нагрев может быть неравномерным, особенно без перемешивания, что может привести к ожогам рта и глотки у детей от перегретых участков пищи. Кроме того, пластиковые бутылочки могут выделять опасные для здоровья соединения при нагревании.

Мед

Долгое хранение меда может привести к его кристаллизации, что является нормальным процессом и свидетельствует о высоком качестве продукта. Однако, если вы решите подогреть мед в микроволновке, его полезные свойства будут утрачены. Лучше всего восстановить жидкое состояние меда с помощью водяной бани или употреблять его в естественном виде.

Неподходящая посуда для микроволновки

Производители микроволновых печей научились создавать устройства, безопасные для человека, но некоторые кухонные принадлежности могут стать причиной проблем. Перед тем как снова ставить что-то разогревать в СВЧ-печь, стоит ознакомиться с тем, в какой посуде нельзя это делать.

Посуда с блестящей окантовкой

Тарелки и чашки с позолотой могут заискрить в микроволновке, так как металлические элементы отражают микроволны, что может привести к перегреву магнетрона. Искры от золотой каймы могут стать причиной возгорания или взрыва.

Пластик и пищевая пленка

Пластиковая посуда при нагреве выделяет вредные токсины, которые могут попасть в еду. Если вы оставите еду в микроволновке надолго, есть риск, что посуда расплавится.

Пищевая пленка реагирует на микроволны так же, как и пластик — канцерогены из полимеров могут попасть в продукты, делая их небезопасными для здоровья.

«Безопасная для микроволновки посуда»

Вы, вероятно, встречали пластиковую посуду с надписью «подходит для микроволновки». Однако производители не обязаны тестировать свою продукцию на безопасность, поэтому лучше не рисковать и следовать рекомендациям о том, что нельзя разогревать в микроволновке.

Картонные упаковки из-под еды на вынос

Если вы любите заказывать еду на вынос, помните, что картонная упаковка может содержать токсины и металлы, поэтому лучше использовать пергамент или просто переложить еду на тарелку. Бумажная упаковка, покрытая воском или пластиком, может расплавиться, и еда, оказавшаяся под расплавленным материалом, станет непригодной к употреблению.

Деревянная посуда

Хотя деревянная посуда редко используется в микроволновке, некоторые могут решиться на эксперимент. Однако производители предостерегают от этого, так как она может перегреться и обуглиться.

Фарфор и хрусталь

Фарфоровые изделия могут содержать свинец, что делает их опасными для использования в микроволновке. Хрусталь также может содержать свинец или серебро, что приводит к быстрому нагреву и риску взрыва. Если вы цените свою хрустальную посуду, лучше не разогревать ее в микроволновке.

Металлическая посуда

Металл отражает микроволны, что может привести к взрыву. В худшем случае это может вызвать травмы и пожар. Запомните — еду на алюминиевых и железных тарелках нельзя разогревать в микроволновке.

Пустая тарелка

Если в микроволновке стоит пустая посуда, магнетрон, создающий волны, поглощает их обратно, что может повредить устройство и вызвать возгорание. Поэтому перед тем как нажать «Старт», убедитесь, что внутри есть еда — пустую посуду греть нельзя.

Подходящие варианты для разогрева в микроволновке:

Лучший выбор — огнеупорное закаленное стекло с толстыми стенками. Этот материал не поглощает микроволны, поэтому посуда не нагревается. Также подходят стеклянные стаканы, салатницы и чашки с прочными стенками без трещин. Прозрачный материал позволяет контролировать готовность блюда, не открывая микроволновку.

Пластик, который выдерживает температуру до 140 градусов. Однако не стоит слепо доверять наклейкам, лучше приобретать посуду от проверенных производителей с хорошей репутацией.

Керамическая посуда также подходит, но она чувствительна к резким перепадам температур. После окончания готовки дайте посуде немного остыть внутри микроволновки.

Теперь вы знаете, что нельзя разогревать в микроволновке, а что можно. Рекомендуем внимательно выбирать посуду для СВЧ-печей и избегать фейковых этикеток о совместимости с микроволновкой. Внимательность поможет сохранить технику в целости и избежать неприятных последствий.