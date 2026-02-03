Блюдо, родившееся на Гавайях, не зря завоевало популярность по всему миру. Когда можно быстро приготовить вкусный, полезный и эстетически привлекательный обед или ужин, никто не сможет устоять.

Чтобы понять, почему поке-боул стал таким популярным, достаточно взглянуть на эти яркие миски, наполненные теплым рисом, свежими морепродуктами, аппетитной заправкой и разнообразием зелени, овощей и суперфудов. Это блюдо выглядит привлекательно, сытно и действительно содержит здоровые белки, жиры и углеводы в идеальных пропорциях, чтобы подарить вам радость.

Для приготовления поке-боул вам понадобятся:

Рис для суши, киноа или цельнозерновой булгур. В традиционном поке крупа должна быть теплой. Самый легкий вариант – использовать в качестве основы микс салатных листьев.

Ломтики сырой или слегка маринованной рыбы (лосось, тунец) или морепродукты, такие как гребешки и креветки. Иногда в поке добавляют даже курицу или тофу – дайте волю своей фантазии.

Любые тонко нарезанные овощи и фрукты: морковь, редис, огурец, авокадо, манго, цитрусовые.

Разнообразные семечки, ростки, молотые суперфуды и специи по вашему вкусу.

Заключительный штрих – заправить поке-боул соусом из кунжутного масла, сахарного сиропа и рисового уксуса.

Термин «поке-боул» представляет собой такой же конструктор, как и само блюдо. «Поке» на гавайском означает «резать кубиками», а «боул» – просто «миска» на английском. Вместе это создает микс, который можно с удовольствием есть каждый день.

Приготовление поке особенно удобно для гостей: все ингредиенты можно нарезать и подать на большом подносе, а гости сами соберут свой идеальный вариант прямо в тарелке.

