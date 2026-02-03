Baltijas balss logotype
Совершенный обед и ужин: как создать поке-боул

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Совершенный обед и ужин: как создать поке-боул

Блюдо, родившееся на Гавайях, не зря завоевало популярность по всему миру. Когда можно быстро приготовить вкусный, полезный и эстетически привлекательный обед или ужин, никто не сможет устоять.

 

Чтобы понять, почему поке-боул стал таким популярным, достаточно взглянуть на эти яркие миски, наполненные теплым рисом, свежими морепродуктами, аппетитной заправкой и разнообразием зелени, овощей и суперфудов. Это блюдо выглядит привлекательно, сытно и действительно содержит здоровые белки, жиры и углеводы в идеальных пропорциях, чтобы подарить вам радость.

Для приготовления поке-боул вам понадобятся:

Рис для суши, киноа или цельнозерновой булгур. В традиционном поке крупа должна быть теплой. Самый легкий вариант – использовать в качестве основы микс салатных листьев.

Ломтики сырой или слегка маринованной рыбы (лосось, тунец) или морепродукты, такие как гребешки и креветки. Иногда в поке добавляют даже курицу или тофу – дайте волю своей фантазии.

Shutterstock - https://www.shutterstock.com/ru/?kw=shutterstock&c3apidt=p15463438793&gclid=Cj0KCQjw0K-HBhDDARIsAFJ6UGh45VlK_2V9n08rinqpDmgIu-vgMRYO9rpON9YPN44Fg7VS_-KYyX0aAjh7EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

 

Любые тонко нарезанные овощи и фрукты: морковь, редис, огурец, авокадо, манго, цитрусовые.

Разнообразные семечки, ростки, молотые суперфуды и специи по вашему вкусу.

Заключительный штрих – заправить поке-боул соусом из кунжутного масла, сахарного сиропа и рисового уксуса.

Термин «поке-боул» представляет собой такой же конструктор, как и само блюдо. «Поке» на гавайском означает «резать кубиками», а «боул» – просто «миска» на английском. Вместе это создает микс, который можно с удовольствием есть каждый день.

Приготовление поке особенно удобно для гостей: все ингредиенты можно нарезать и подать на большом подносе, а гости сами соберут свой идеальный вариант прямо в тарелке.

Источник: kiz

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
