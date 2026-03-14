Посольство США в Багдаде подверглось атаке беспилотника на фоне продолжающихся взрывов в городах по всему Ближнему Востоку, при этом Тегеран предупредил жителей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не находиться вблизи портов, поскольку наносит удары по глобальным маршрутам поставок энергоресурсов, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Посольство США в Ираке было поражено уже во второй раз с 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, который ответил ударами по странам Персидского залива. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал потрясения в мировой экономике.

Как сообщил журналист агентства AFP, над дипломатическим представительством США в столице Ирака поднялось облако черного дыма.

Волны атак беспилотников, ракет и авиационных бомбардировок вызвали перемещение миллионов людей в регионе и, по сообщениям, унесли в Иране более 1200 жизней.

Из Фуджейры, где расположен крупный порт ОАЭ, а также терминал хранения и экспорта нефти, были видны густые черные клубы дыма. Незадолго до этого иранская армия предупредила гражданское население ОАЭ избегать районов портов, подвергающихся атакам дронов и ракет.

Несмотря на превосходящую огневую мощь США и Израиля, Иран, по-видимому, намерен продолжать борьбу, осуществляя ракетные и беспилотные атаки как минимум по десяти соседним странам и фактически блокируя Ормузский пролив для морского судоходства.

Президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что вооруженные силы США нанесли удар по острову Харг — крупнейшему центру экспорта нефти Ирана — и "полностью уничтожили" военные цели, при этом пощадив энергетическую инфраструктуру.

Иранские СМИ подтвердили, что нефтяная инфраструктура на острове не была повреждена.

Трамп также заявил, что ВМС США "очень скоро" начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, чтобы восстановить экспорт нефти.

С начала атак погибли 13 американских военнослужащих.