Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Для Зеленского венгерский премьер - почти что Путин 4 571

В мире
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидеры двух соседних государств не могут найти общего языка.

Лидеры двух соседних государств не могут найти общего языка.

Хороший триллер начинается со взрыва, за которым следует нарастающее напряжение.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с политикой правителя России Владимира Путина.

Как заявил украинский лидер в интервью Politico, между Путиным и Орбаном есть только одно отличие - последний пока не применяет беспилотники или войска против Украины, но блокирует поддержку.

Зеленский подчеркнул, что Орбан с начала полномасштабного вторжения РФ блокирует все санкции против Москвы, препятствует транзиту оружия через Венгрию и военной помощи Украине.

Напряженность между Венгрией и Украиной достигла предела, когда венгерская полиция задержала украинских инкассаторов и конфисковала крупную сумму наличных и золото. В Киеве заявили о "захвате заложников" и "ограблении". С чего начался конфликт?

Как гласит старое голливудское правило, приписываемое Альфреду Хичкоку, хороший триллер начинается со взрыва, за которым следует нарастающее напряжение. В продолжающемся кризисе между Венгрией и Украиной таким взрывом стал трубопровод "Дружба". С конца января он не работает. По версии Киева, по трубопроводу ударили российские войска, поэтому теперь ему требуется продолжительный ремонт. По версии Будапешта, который, как и Братислава, получал по "Дружбе" российскую нефть, решение Украины прекратить транзит — исключительно политические.

Пытаясь повлиять на Украину, Венгрия заблокировала выделение кредита ЕС в размере 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поклялся прорвать нефтяную блокаду силой, хотя и не объяснил, каким образом. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ пригрозил дать украинским войскам номер телефона Орбана. Будапешт назвал это угрозой убийством.

×
Читайте нас также:
#Виктор Орбан #Украина #санкции #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео