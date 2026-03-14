Президент Украины Владимир Зеленский сравнил действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с политикой правителя России Владимира Путина.

Как заявил украинский лидер в интервью Politico, между Путиным и Орбаном есть только одно отличие - последний пока не применяет беспилотники или войска против Украины, но блокирует поддержку.

Зеленский подчеркнул, что Орбан с начала полномасштабного вторжения РФ блокирует все санкции против Москвы, препятствует транзиту оружия через Венгрию и военной помощи Украине.

Напряженность между Венгрией и Украиной достигла предела, когда венгерская полиция задержала украинских инкассаторов и конфисковала крупную сумму наличных и золото. В Киеве заявили о "захвате заложников" и "ограблении". С чего начался конфликт?

Как гласит старое голливудское правило, приписываемое Альфреду Хичкоку, хороший триллер начинается со взрыва, за которым следует нарастающее напряжение. В продолжающемся кризисе между Венгрией и Украиной таким взрывом стал трубопровод "Дружба". С конца января он не работает. По версии Киева, по трубопроводу ударили российские войска, поэтому теперь ему требуется продолжительный ремонт. По версии Будапешта, который, как и Братислава, получал по "Дружбе" российскую нефть, решение Украины прекратить транзит — исключительно политические.

Пытаясь повлиять на Украину, Венгрия заблокировала выделение кредита ЕС в размере 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поклялся прорвать нефтяную блокаду силой, хотя и не объяснил, каким образом. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ пригрозил дать украинским войскам номер телефона Орбана. Будапешт назвал это угрозой убийством.