При употреблении различных продуктов важно соблюдать меру, в том числе и в отношении дневной нормы чая.

Чай обладает способностью мягко бодрить. Разные виды чая имеют свои уникальные полезные свойства, и редко возникает вопрос о том, можно ли пить чай ежедневно, поскольку этот напиток стал неотъемлемой частью жизни многих людей.

В чае присутствует кофеин, который связан с танинами (фенольные соединения, обладающие дубильными свойствами), что делает его воздействие на организм более мягким по сравнению с кофе, как объясняла диетолог Светлана Фус.

Эксперт подчеркивала, что этот напиток не следует считать абсолютно безопасным — танины могут связывать железо. Также диетолог отметила, что чай способствует стимуляции мочеотделения.

Педиатр Евгений Комаровский также указывал на негативное влияние кофеина в чае на человеческий организм. Врач утверждал, что кофеин действительно препятствует усвоению железа из желудка.

Поэтому важно не злоупотреблять чаем — необходимо знать меру. Фус сообщала, что безопасно употреблять не более трех чашек чая в день, при условии, что кофе не будет в рационе. Эксперт рекомендовала пить чай после еды, так как сам по себе этот напиток считается перекусом.

Какова смертельная доза чая

В одной чашке черного чая объемом 200 мл может содержаться до 60 мг кофеина, а в зеленом — до 50 мг. Человеку разрешается потреблять до 400 мг кофеина в день, а смертельной дозой для взрослого считается примерно 10 г. Таким образом, можно подсчитать, что смертельное количество чая составляет более 160 чашек в день.

Что произойдет при чрезмерном употреблении чая

Наиболее распространенной проблемой, которая может возникнуть, является бессонница. Выпитый вечером зеленый или черный чай может взбодрить, и уснуть станет затруднительно. Если хочется чего-то теплого вечером, лучше выбрать травяной чай.

Если постоянно запивать еду чаем, это может привести к более серьезным последствиям — дефициту железа. В 2011 году в Калифорнийском университете было проведено исследование, которое подтвердило, что чай значительно затрудняет усвоение железа организмом.

Регулярное запивание пищи чаем может привести к дефициту железа, что негативно скажется на состоянии волос, кожи, а также может вызвать вялость и даже анемию. По словам экспертов, чтобы избежать вреда от чая, лучше всего пить его минимум через 20 минут после еды.

Что произойдет при чрезмерном употреблении травяного чая

Комаровский подчеркивал, что все травы содержат полифенолы — особые химические вещества, которые препятствуют усвоению железа. Таким образом, чрезмерное потребление травяного чая может привести к железодефициту.

Медик также предупреждал, что травяные чаи не рекомендуется пить людям с низким уровнем гемоглобина.

В 2015 году в американском журнале Food Chemistry были опубликованы результаты исследования более 40 различных травяных чаев, предназначенных для беременных женщин, кормящих матерей и детей до года. В почти 90% образцов исследователи обнаружили токсины, вырабатываемые некоторыми видами цветковых растений (например, мать-и-мачеха) — пирролизидиновые алкалоиды.

Если такой чай употреблять в умеренных количествах, то доза вредных веществ для взрослого организма будет почти безопасной, однако для младенцев они представляют большую опасность. Основной мишенью токсинов является печень.

Что произойдет при чрезмерном употреблении черного чая

Ученые выяснили, что из-за чрезмерного употребления как черного, так и зеленого чая из организма вымываются железо, кальций и магний — микроэлементы, необходимые для здоровья.

Практика также показывает, что при злоупотреблении черным, особенно некачественным чаем, может ухудшиться состояние зубов — на них может оставаться осадок.

Что произойдет, если пить много чая с сахаром

Сахар является источником пустых — быстрых углеводов, которые не принесут пользы организму. Из-за сахара чай становится более вкусным и калорийным, что может привести к проблемам с кожей, волосами и зубами.

Что произойдет, если пить много чая с молоком

Исследователи пришли к выводу, что чай с любимым видом молока, например, коровьим, козьим или соевым, негативно влияет на организм, особенно на пищеварительную систему, и может стать причиной образования камней в почках.

Ученые отметили, что после употребления чая без добавок сосуды расслабляются, тогда как после чая с молоком такого эффекта не наблюдается. По мнению исследователей, это связано с тем, что белки и казеин, содержащиеся в молоке, нейтрализуют полезные вещества, находящиеся в чае, включая антиоксиданты.

Часто можно встретить утверждение, что чрезмерное употребление чая способствует снижению веса. Благодаря кофеину организм может сжигать больше калорий, а флавоноиды (растительные полифенолы) могут ускорить обмен веществ и способствовать более эффективному сжиганию жиров. Таким образом, качественный чай может стать хорошим помощником в процессе похудения, но не является основной причиной снижения веса. Для достижения результата необходимо, чтобы в организм поступало меньше калорий, чем он расходует.

