Многие люди используют социальные сети как источник «проверенной» информации. В рубрике «Опытный участок» проверяем, чего стоят советы из интернета.

Наш эксперт – инженер с 30-летним опытом в области экспертизы качества Григорий ЛИСИЦКИЙ.

Эксперимент: хранение бананов.

Проблема: бананы быстро чернеют при хранении.

Соцсети советуют обернуть пищевой пленкой «хвостики» бананов, замедлив тем самым почернение.

Планирование и ход эксперимента:

Опробованы разные варианты:

бананы, обёрнутые и не обёрнутые пленкой; бананы, обёрнутые двумя способами: только «хвостики» и наполовину; бананы, хранящиеся в комнате при температуре +23–25°С и в холодильнике при температуре +5–6°С.

Результаты наблюдений

Через 3 суток на кожуре появляются мелкие точки.

Через 6 суток точки объединяются в коричневые пятна. На бананах в холодильнике пятна занимают 10–15%, в комнате – от 30 до 50% с закрытым и открытым «хвостиком» соответственно.

Через 10 суток на всех образцах наблюдается разрастание пятен, а бананы в комнате размягчились и треснули.

Через 13 суток:

бананы в комнате приобрели темно-коричневый цвет, но на той части банана, которая обернута пленкой, есть только несколько малых пятен. Все бананы мягкие. На банане без плёнки появилась плесень;

бананы в холодильнике стали светло-коричневого цвета, но на обёрнутой части только мелкие точки. Разницы по степени почернения между бананами с закрытым и открытым «хвостиком» не ощущается. Бананы твердые, как в начале исследований. Вкусовые качества хорошие.

Выводы

Оборачивание «хвостиков» бананов пленкой малоэффективно. Наиболее действенный способ избежать почернения – обернуть весь банан и хранить в холодильнике.

Кстати, благодаря высокому содержанию калия, магния, витаминов группы B и C бананы нормализуют давление и улучшают настроение!