Многие люди используют социальные сети как источник «проверенной» информации. В рубрике «Опытный участок» проверяем, чего стоят советы из интернета.
Наш эксперт – инженер с 30-летним опытом в области экспертизы качества Григорий ЛИСИЦКИЙ.
Эксперимент: хранение бананов.
Проблема: бананы быстро чернеют при хранении.
Соцсети советуют обернуть пищевой пленкой «хвостики» бананов, замедлив тем самым почернение.
Планирование и ход эксперимента:
Опробованы разные варианты:
-
бананы, обёрнутые и не обёрнутые пленкой;
-
бананы, обёрнутые двумя способами: только «хвостики» и наполовину;
-
бананы, хранящиеся в комнате при температуре +23–25°С и в холодильнике при температуре +5–6°С.
Результаты наблюдений
Через 3 суток на кожуре появляются мелкие точки.
Через 6 суток точки объединяются в коричневые пятна. На бананах в холодильнике пятна занимают 10–15%, в комнате – от 30 до 50% с закрытым и открытым «хвостиком» соответственно.
Через 10 суток на всех образцах наблюдается разрастание пятен, а бананы в комнате размягчились и треснули.
Через 13 суток:
бананы в комнате приобрели темно-коричневый цвет, но на той части банана, которая обернута пленкой, есть только несколько малых пятен. Все бананы мягкие. На банане без плёнки появилась плесень;
бананы в холодильнике стали светло-коричневого цвета, но на обёрнутой части только мелкие точки. Разницы по степени почернения между бананами с закрытым и открытым «хвостиком» не ощущается. Бананы твердые, как в начале исследований. Вкусовые качества хорошие.
Выводы
Оборачивание «хвостиков» бананов пленкой малоэффективно. Наиболее действенный способ избежать почернения – обернуть весь банан и хранить в холодильнике.
Кстати, благодаря высокому содержанию калия, магния, витаминов группы B и C бананы нормализуют давление и улучшают настроение!
